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À l'encontre du peuple rohingya Plainte pour «génocide» contre le chef de la junte birmane

ATS

6.4.2026 - 14:18

Le bureau du procureur général d'Indonésie a reçu une plainte déposée par des représentants des Rohingyas contre Min Aung Hlaing, chef de la junte devenu président de Birmanie. Le chef de l'Etat est accusé notamment de «génocide».

Le chef de la junte Min Aung Hlaing dirige la Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février 2021 (archives).
Le chef de la junte Min Aung Hlaing dirige la Birmanie depuis le coup d'Etat du 1er février 2021 (archives).
sda

Keystone-SDA

06.04.2026, 14:18

L'armée birmane, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, est accusée depuis des décennies de violations des droits humains, visant principalement les minorités ethniques du pays, notamment les Rohingyas.

La plainte a été déposée en Indonésie par une femme rohingya qui avait fui la Birmanie, ainsi que par d'autres personnalités, dont l'ancien procureur général indonésien Marzuki Darusman et des représentants de l'organisation locale de défense des droits humains KontraS, a déclaré le porte-parole du bureau du procureur général.

«Ils sont venus déposer une plainte pour crimes contre l'humanité et génocide commis à l'encontre du peuple rohingya en Birmanie par le gouvernement de la junte», a-t-il déclaré. La justice indonésienne peut juger les crimes les plus graves commis hors de son sol, au titre de la «compétence universelle» inscrite dans sa législation.

Plus grand pays à majorité musulmane du monde, l'Indonésie accueille depuis des années des réfugiés rohingyas, alors que des milliers d'entre eux risquent leur vie lors de longues et périlleuses traversées en mer pour rejoindre l'Indonésie ou la Malaisie.

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