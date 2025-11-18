Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a salué mardi le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza, au lendemain de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'Onu de la résolution américaine qui endosse cette feuille de route. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également salué le vote de cette résolution et a appelé à sa mise en oeuvre rapide sur le terrain.

«Nous pensons que le plan du président Trump mènera à la paix et à la prospérité car il insiste sur la démilitarisation complète, le désarmement et la déradicalisation de Gaza», indique un communiqué du bureau du Premier ministre. «Israël tend la main à tous ses voisins, porteurs de paix et de prospérité, et les appelle à normaliser leurs relations avec Israël et à se joindre à lui pour expulser le Hamas et ses partisans de la région», ajoute-t-il.

«L'État de Palestine salue la résolution de l'Onu sur Gaza», a pour sa part écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur X, soulignant «l'urgence de mettre immédiatement en oeuvre sur le terrain cette résolution», prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale dans le territoire palestinien.

Réactions et portée de la résolution américaine

La veille, le Hamas avait déploré l'adoption d'une résolution qui «ne répond pas aux exigences et aux droits politiques et humains» du peuple palestinien.

La résolution américaine, plusieurs fois modifiée lors de négociations sensibles, «endosse» le plan du président américain ayant permis la mise en place, le 10 octobre, d'un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien ravagé par deux années de guerre provoquée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.

Le texte «autorise» la mise en place d'une «force de stabilisation internationale» (ISF) chargée notamment de l'appui à la sécurisation des frontières en coopération avec Israël et l'Égypte, de la démilitarisation de Gaza, du désarmement «des groupes armés non étatiques», de la protection des civils et de la formation d'une police palestinienne.