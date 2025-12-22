  1. Clients Privés
Négociations en cours Plan pour l'Ukraine: la Russie fait état de «lents progrès»

ATS

22.12.2025 - 15:17

La Russie a fait état lundi de «lents progrès» dans les négociations avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Moscou dénonce toutefois les «tentatives malveillantes» de certains pays de faire échouer les pourparlers.

La Russie, par la voix de son vice-ministre des affaires étrangères Sergueï Riabkov, a fait état lundi de "lents progrès" avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine (archives).
La Russie, par la voix de son vice-ministre des affaires étrangères Sergueï Riabkov, a fait état lundi de "lents progrès" avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 15:17

22.12.2025, 15:23

«On observe des progrès lents. Ils s'accompagnent de tentatives extrêmement néfastes et malveillantes d'un groupe influent d'États visant à torpiller ces efforts et à faire dérailler le processus diplomatique», a déclaré le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.

