Le président des négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique affirme que les discussions ont atteint une «étape critique». «Nous n'avons pas obtenu suffisamment d'avancées», a dit samedi Luis Vayas Valdivieso lors d'une plénière.

Le président des négociations sur le plastique Luis Vayas Valdivieso a sonné l'alerte en l'absence d'avancées dans les discussions à Genève. ATS

Keystone-SDA ATS

Quatre jours après le début de la nouvelle série de négociations, l'ambassadeur équatorien est contraint de sonner l'alerte. «Un vrai effort est requis pour notre objectif commun», a-t-il insisté devant les représentants des différents Etats.

Il a déploré que certaines délégations aient ajouté de nouvelles demandes dans certains projets de texte. «Nous avons eu deux ans et demi de possibilités pour les délégations de faire des propositions», a-t-il dit. «Il n'y a plus de temps» pour relayer des opinions déjà établies, a-t-il affirmé, alors que les discussions sont prévues jusqu'à jeudi prochain.

Avant cette plénière, des dizaines d'observateurs avaient accueilli les délégués avec une haie de solidarité, brandissant des pancartes appelant à débloquer la situation.