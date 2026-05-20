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«Précipitations records» Pluies diluviennes en Chine : le bilan grimpe à 22 morts et 20 disparus

ATS

20.5.2026 - 08:24

Le bilan des fortes pluies tombées ces derniers jours dans le centre et le sud de la Chine s'est alourdi à 22 morts, avec 20 autres personnes portées disparues, ont rapporté mercredi des médias officiels.

La province du Guizhou (sud) a été durement touchée par des pluies diluviennes.
La province du Guizhou (sud) a été durement touchée par des pluies diluviennes.
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

20.05.2026, 08:24

Les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes sont fréquents dans le pays au moment de l'été. Certaines régions connaissent des précipitations intenses et d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Plusieurs secteurs en Chine ont enregistré ces derniers jours des «précipitations records», qui ont notamment déclenché la fermeture des écoles et la suspension des activités professionnelles, a indiqué la télévision publique anglophone CGTN.

Cinq personnes ont trouvé la mort et 11 autres sont portées disparues dans la province montagneuse du Hunan (centre du pays), a annoncé mercredi l'agence de presse Chine nouvelle. Plus de 61'500 habitants ont été affectés dans un canton de cette province, avait-elle indiqué mardi sans plus de précisions.

Dans la région du Guangxi (sud), 10 personnes ont perdu la vie après qu'un camion est tombé dans une rivière en crue alors qu'il tentait de la traverser samedi soir, a confirmé mardi Chine nouvelle.

La province voisine du Guizhou (sud) a également été durement touchée par des pluies diluviennes, faisant quatre morts et cinq disparus, d'après l'agence.

Plus au nord, dans le Hubei (centre), trois personnes sont décédées et quatre sont portées disparues à la suite d'inondations, qui ont également coupé les communications avec plusieurs villages.

Les autorités ont affirmé mardi avoir alloué 120 millions de yuans d'aide aux sinistrés pour cinq provinces touchées. Un total de 30 millions de yuans supplémentaires a également été débloqué pour le Guizhou, qui a subi de lourdes «pertes humaines et matérielles», a indiqué Chine nouvelle.

Près de 24'000 évacués

Près de 24'000 personnes ont été évacuées dans les zones touchées des provinces du Hunan, du Guizhou et au Hubei, selon un décompte de l'AFP réalisé sur la base de chiffres publiés par les autorités et les médias chinois.

Les services météorologiques annoncent des précipitations continues dans le centre et le sud du pays dans les jours à venir.

La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes. Le géant asiatique est aussi un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060.

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