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Intempéries Pluies et vents violents en Afrique du Sud : au moins dix morts

ATS

11.5.2026 - 22:46

Des pluies et vents violents ont fait au moins dix morts en Afrique du Sud ces derniers jours, a annoncé lundi la présidence, après des scènes particulièrement spectaculaires dans la ville du Cap et sa province lundi.

Keystone-SDA

11.05.2026, 22:46

Deux personnes ont été tuées lundi par des chutes d'arbre dans la zone touristique de la Garden Route, d'après les autorités locales, et une autre avait été emportée par les eaux en tentant de traverser une rivière ce weekend.

En présentant sa «profonde tristesse face à la perte d'au moins 10 vies liée à de violents phénomènes météorologiques qui touchent plusieurs provinces», le président a précisé que l'état de catastrophe national avait été déclaré.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des toits de tôle au Cap soufflés par les bourrasques, des arbres sur les voies et des routes inondées. «Les intempéries perturbent les opérations aériennes aux aéroports du Cap et de George», a par ailleurs annoncé l'entreprise gérant les aéroports sud-africains, ACSA.

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