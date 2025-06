PLus de 100'000 personnes ont demandé des élections anticipées à Belgrade. ATS

Au moins 100'000 personnes ont manifesté samedi en Serbie pour réclamer des élections, maintenant la pression sur le gouvernement après plus de 7 mois d'un mouvement de contestation mené par les étudiants qui secoue tout le pays. Des heurts ont éclaté en soirée.

Keystone-SDA ATS

«Nous voulons des élections», a scandé la foule, qui a envahi à partir de 18h00 la plus grande place de la capitale Belgrade et plusieurs rues alentour, brandissant des drapeaux serbes et des banderoles avec les noms de villes et de villages de Serbie, ont constaté plusieurs journalistes de l'AFP dans le cortège.

En fin de soirée, des heurts ont éclaté entre des grappes de manifestants et les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Selon un communiqué de la police, le rassemblement a réuni 36'000 manifestants, mais les journalistes de l'AFP ainsi que plusieurs images aériennes du rassemblement montrent une foule bien plus importante.

Selon le décompte provisoire d'un organisme indépendant en fin de soirée, environ 140'000 personnes ont manifesté, ce qui en ferait l'une des plus importantes manifestations depuis le début du mouvement, après celle du 15 mars qui avait rassemblé 300'000 personnes.

Corruption

«Nous démontrons une fois de plus que nous ne nous arrêterons pas», a expliqué à l'AFP Stefan Ivakovic, un étudiant en droit. «Nous nous mobiliserons aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites».

Le mouvement est né de l'effondrement le 1er novembre 2024 de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad (nord), qui a coûté la vie à 16 personnes dont deux enfants. Les étudiants en ont rapidement pris la tête.

Frustrés par l'inaction du gouvernement populiste face à cette tragédie largement imputée à une corruption enracinée, ils ont établi plusieurs revendications ces derniers mois, notamment une enquête indépendante. Ils exigent depuis mai des élections législatives anticipées.

Le mouvement avait semblé marquer le pas après l'immense manifestation de mars, mais les étudiants espèrent que cette nouvelle démonstration de force lui donnera un nouvel élan. Ils ont, dans la semaine, présenté deux demandes au président: la dissolution du Parlement et le départ de ses partisans qui campent devant la présidence depuis le 12 avril.

Ultimatum

Aleksandar Vucic (droite nationaliste) avait, selon l'ultimatum des étudiants, jusqu'à ce samedi 21h00 pour y répondre.

Le délai expiré, des étudiants ont lu un communiqué aux manifestants: «Peuple de Serbie! Le temps est écoulé, mais pas pour nous [...] Cette lutte n'est pas seulement celle des étudiants. Aujourd'hui, nous exigeons tous des élections. Nous nous lèverons tous et nous gagnerons tous [...] Nous continuerons à frapper à toutes les portes en Serbie. Nous serons dans chaque ville, chaque village, chaque rue».

Alimentant les craintes de heurts entre les deux camps, M. Vucic avait prévenu dans la matinée qu'il y aurait «de la violence» vers la fin de la manifestation des étudiants.

Ces derniers, dont les rassemblements ont toujours été pacifiques, ont de leur côté menacé d'une «radicalisation» si leurs demandes n'étaient pas satisfaites, menaçant d'une «désobéissance civile pacifique» et laissant entendre qu'ils pourraient bloquer plusieurs points névralgiques à Belgrade.

«Puissances étrangères»

Vendredi soir, le président Vucic leur avait répondu, rejetant leurs revendications et les accusant, comme il l'avait déjà fait, d'être à la solde de «puissances étrangères».

Face à un mouvement de contestation de cette ampleur, le président serbe s'est séparé du chef du gouvernement et de certains ministres en janvier, tout en accusant régulièrement les manifestants de vouloir fomenter un coup d'Etat, d'être payés par d'autres pays ou de vouloir attenter à sa vie.

Le pouvoir a également maintenu la pression sur un certain nombre de militants: plus de dix personnes ont été arrêtées ces derniers jours.

Vendredi, cinq d'entre elles ont été placées en détention provisoire – dont une sous bracelet électronique à domicile – accusées d'avoir voulu renverser le gouvernement, selon un bref communiqué de la justice.