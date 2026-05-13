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France Plus de 1700 personnes confinées dans un paquebot après un décès

Angelica Zermatten

13.5.2026

Plus de 1700 personnes, dont de nombreux Britanniques et Irlandais, sont confinées à bord d'un paquebot de croisière arrivé mardi soir à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, après la mort d'un passager et une suspicion d'épidémie de gastro-entérite, a-t-on appris mercredi auprès des autorités sanitaires.

Le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line est parti des Îles Shetland (au large de l'Ecosse) le 6 mai (image d'illustration).
Le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line est parti des Îles Shetland (au large de l'Ecosse) le 6 mai (image d'illustration).
IMAGO/Lobeca

Agence France-Presse

13.05.2026, 13:51

Parmi les 1233 passagers, outre la victime décédée qui avait 90 ans, une cinquantaine ont manifesté des symptômes et des analyses sont en cours pour détecter la présence éventuelle de norovirus, selon la même source qui précise que 514 membres d'équipage sont également à bord.

Les autorités sanitaires n'excluent pas l'hypothèse d'un problème alimentaire et écartent tout lien avec l'hantavirus, à l'origine du décès récent de trois passagers à bord du bateau de croisière MV Hondius qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel du Cap-Vert.

Le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line, parti des Îles Shetland (au large de l'Ecosse) le 6 mai, a fait escale à Belfast, Liverpool et Brest (ouest de la France) avant de rejoindre Bordeaux, d'où il doit repartir en principe vers l'Espagne.

Mercredi à la mi-journée, il était à quai au centre-ville de Bordeaux, arrosé par le fleuve La Garonne, sans aucune mesure de sécurité à terre. Des passagers prenaient des photos de Bordeaux depuis un pont du paquebot.

De premières analyses à bord ont écarté la présence de norovirus mais des analyses complémentaires sont en cours au centre hospitalier de Bordeaux, ont encore indiqué les autorités sanitaires.

Le pic des symptômes, vomissements et diarrhées, est survenu le 11 mai quand le navire était à Brest, selon la source. La victime nonagénaire est décédée avant l'arrivée dans ce port.

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