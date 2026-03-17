Plus de 2'000 morts au total : le point sur les pertes humaines au Moyen-Orient

Depuis que les Etats-Unis et Israël ont déclenché des frappes contre l'Iran le 28 février, la guerre a gagné la région et fait des victimes dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Smoke rises from the site of an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut's southern suburbs, Lebanon, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

En raison des restrictions imposées aux médias, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'ensemble des bilans ci-dessous.

Ces chiffres reposent sur les données communiquées par les gouvernements, les armées, les autorités sanitaires et les organisations de secours des Etats concernés.

Iran

Le ministère iranien de la Santé a déclaré le 8 mars que plus de 1.200 personnes avaient été tuées, dont environ 200 femmes et 200 enfants de moins de 12 ans, et que plus de 10.000 civils avaient été blessés.

L'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a quant à elle recensé le 11 mars plus de 1.825 morts, dont près de 1.300 civils, parmi lesquels au moins 200 enfants.

Israël

Les services de secours et les autorités ont fait état de 14 morts au total depuis le début de la guerre. Selon les secouristes, 12 personnes ont été tuées, dont 4 mineurs, et des dizaines blessées en Israël depuis que l'Iran a commencé à tirer des missiles sur son territoire en représailles aux frappes américano-israéliennes, selon un bilan compilé par l'AFP sur la base de leurs annonces.

L'armée israélienne a quant à elle annoncé la mort de deux soldats au cours de combats dans le sud du Liban.

Liban

D'après le ministère libanais de la Santé, 912 personnes ont été tuées depuis le début des combats entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, dont 111 enfants et plus de 38 membres du personnel soignant. Les autorités ont dénombré 2.221 blessés. Plus d'un million de personnes sont enregistrées comme déplacées.

L'armée libanaise a fait savoir que six de ses soldats avaient été tués. Le Hezbollah n'a pas donné d'informations sur ses pertes.

Les Etats du Golfe

Les autorités des pays du Golfe et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) ont fait état de 28 morts dans cette région depuis le début des attaques iraniennes, dont 15 civils.

Les autres personnes tuées sont des militaires ou des membres des forces de sécurité et, parmi eux, sept sont américains (voir plus bas).

- Au Koweït, l'armée et le ministère de la Santé ont recensé six morts: deux soldats koweïtiens, deux garde-frontières et deux civils, dont une fillette de 11 ans.

- Aux Emirats arabes unis, les autorités ont recensé huit morts: six civils, plus deux militaires tués dans le crash d'un hélicoptère attribué à une défaillance technique.

- Arabie Saoudite: l’agence saoudienne de défense civile a signalé deux morts dans la population civile.

- Bahreïn: le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a également fait état de deux morts.

- Oman: le centre de sécurité maritime d'Oman a annoncé la mort d'un marin en mer et de deux travailleurs étrangers au cours d'une attaque de drone sur une zone industrielle.

- Au Qatar, le ministère de l'Intérieur a déclaré que plus de 32 personnes avaient été blessées, sans faire état de décès.

Irak

Au moins 61 personnes ont été tuées en Irak depuis le début du conflit, selon un comptage de l'AFP reposant sur les déclarations de groupes armés et de responsables officiels.

- Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi la mort d'un soldat français dans une attaque de drone dans la région d'Erbil. Il s'agit du premier militaire français tué dans ce conflit.

- Six militaires américains sont morts dans le crash d'un avion ravitailleur jeudi dans l'ouest du pays (voir plus bas).

- Des groupes pro-iraniens en Irak ont déploré la mort de 43 de leurs membres dans des frappes aériennes qu'ils attribuent à Israël et aux Etats-Unis.

- Des organisations rebelles kurdes ont annoncé la mort d'au moins cinq militants kurdes iraniens dans des frappes attribuées à l'Iran contre leurs positions dans le nord de ce pays.

- Des sources kurdes ont dit qu'un agent de sécurité de l'aéroport avait été tué dans une attaque de drone contre l'aéroport d'Erbil.

- Des responsables ont déclaré qu'un civil avait été tué par des éclats de roquette à la suite d'une frappe au sud-est de Bagdad.

- Selon des sources de sécurité, quatre personnes ont été tuées mardi à Bagdad par une frappe aérienne contre une maison abritant des conseillers iraniens.

Jordanie

Selon l'armée, 29 personnes ont été blessées dans différentes régions de Jordanie par la chute de débris de missiles et de drones iraniens. Aucun décès n'a été signalé.

Syrie

Selon les médias d'Etat syriens, huit personnes ont été blessées par des chutes de débris au cours d'échanges de tirs entre l'Iran et Israël le 9 mars.

Soldats américains

L'armée américaine a confirmé la mort de treize militaires américains: six au Koweït, six dans le crash d'un avion ravitailleur en Irak et un autre en Arabie saoudite.

Elle avait recensé lundi environ 200 militaires blessés, dont 10 «sérieusement», dans sept pays différents depuis le début de la guerre contre l'Iran.