Proche-Orient Plus de 250'000 habitants ont quitté Gaza-ville, selon l'armée

ATS

13.9.2025 - 11:23

L'armée israélienne a affirmé samedi que plus de 250'000 habitants avaient quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien après une intensification des bombardements et des raids israéliens ces dernières semaines.

L'armée israélienne a intensifié ses bombardements et ses raids israéliens sur Gaza-ville ces dernières semaines (archives).
L'armée israélienne a intensifié ses bombardements et ses raids israéliens sur Gaza-ville ces dernières semaines (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 11:23

13.09.2025, 12:03

De son côté, la Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de cinq Palestiniens tués depuis l'aube dans les bombardements israéliens, au lendemain de la mort selon elle d'au moins 50 personnes à travers le territoire assiégé et dévasté par 23 mois de guerre.

«Selon les estimations de l'armée, plus d'un quart du million d'habitants de la ville de Gaza l'ont quittée pour leur propre sécurité», a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.

Selon des estimations récentes de l'ONU, environ un million de Palestiniens vivent dans et autour de la ville de Gaza, la plus grande du territoire. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

L'armée dit vouloir prendre le contrôle de Gaza-ville, qu'elle présente comme l'un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Tracts largués

Samedi, l'armée de l'air israélienne a largué des tracts exhortant les habitants des quartiers ouest de la ville à les évacuer, alors que la Défense civile locale a fait état de frappes aériennes continues.

«L'armée agit avec force dans votre secteur et est déterminée à démanteler et à vaincre le Hamas», pouvait-on lire dans le tract. «Pour votre sécurité, évacuez immédiatement via la rue al-Rachid vers le sud (du territoire). Vous avez été prévenus.»

Les forces israéliennes ont détruit plusieurs tours d'habitation à Gaza-ville ces derniers jours, l'armée affirmant son intention d'"intensifier le rythme (de ses) frappes ciblées (...) afin de nuire aux infrastructures terroristes du Hamas (...) et réduire la menace pour (ses) troupes».

De nombreux acteurs humanitaires jugent que le déplacement une nouvelle fois de la population du nord vers le sud du territoire est impossible et dangereux.

