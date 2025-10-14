  1. Clients Privés
Santé Plus de 3 milliards de personnes ont des troubles neurologiques

ATS

14.10.2025 - 11:07

Plus de 40% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards de personnes, souffrent de troubles neurologiques. Plus de 11 millions d'individus en décèdent chaque année, selon des chiffres dévoilés mardi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Davantage d'investissements face aux troubles neurologiques sont demandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 11:07

14.10.2025, 13:21

Or, près d'un tiers des pays dans le monde entier seulement ont lancé des politiques nationales pour faire face à ces problèmes. Les AVC, les encéphalopathies des bébés, les migraines ou encore Alzheimer et autres démences figurent parmi les pathologies les plus fréquentes.

L'OMS demande urgemment une initiative mondiale à laquelle devraient collaborer tous les Etats. Les médecins qui peuvent prendre en charge les patients manquent cruellement dans les pays pauvres. Et la plupart de ces Etats et des pays à revenus intermédiaires inférieurs n'ont pas établi de politiques.

«Beaucoup de ces conditions neurologiques peuvent être évitées ou soignées efficacement» avec des ressources adaptées, affirme un responsable de l'OMS. Il demande des investissements.

Seuls 18% des pays ont approuvé un financement qui répond aux défis, ajoute encore l'organisation. Elle déplore encore de nombreuses discriminations contre les personnes atteintes de ces pathologies. Seuls un quart des Etats ont ajouté ces troubles dans la couverture santé pour tous.

Autre difficulté, les personnes qui garantissent la prise en charge, la plupart d'entre elles étant des femmes, oeuvrent souvent informellement. Elles n'ont pas de reconnaissance ni de soutien et les inégalités sociales sont souvent augmentées. L'OMS met également en cause le manque de financement pour la recherche.

Les membres de l'organisation avaient approuvé il y a trois ans un plan mondial pour atténuer l'impact de ces troubles. Sans une application de ce dispositif, la charge de ceux-ci augmentera encore, selon l'OMS. Et elle demande aux Etats de faire de cette question un chantier politique urgemment, d'étendre la couverture santé, de renforcer les données sur ces problèmes ou encore d'investir suffisamment.

