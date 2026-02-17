Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?

Le ministère de la Justice publie une liste de plus de 300 noms de célébrités qui apparaissent dans le dossier Epstein. Vous découvrirez ici pourquoi cette démarche sert davantage à faire diversion qu'à faire la lumière sur cette affaire.

La ministre de Trump Bondi (à droite) cite plusieurs noms : Beyoncé (g.) et Bruce Springsteen (m.), entre autres, y figurent. Image : Imago / Keystone / Bildmontage blue News

Philipp Dahm Philipp Dahm

Le ministère américain de la Justice publie une liste de plus de 300 noms de célébrités qui apparaissent dans les dossiers Epstein. Parmi eux, des stars, des milliardaires, des étrangers puissants et des hommes politiques américains du gouvernement comme de l'opposition. Pourtant, personne n'est satisfait. Au contraire.

C'est dans la nature des choses: la ministre de la Justice Pam Bondi veut faire croire à la nation et au Washington politique sur six pages que son administration a vraiment publié tout ce qu'il y avait à dire dans l'affaire Epstein. En même temps, elle jette au monde 300 noms. Mais Bondi ne précise pas combien de fois et dans quel contexte ils apparaissent dans les dossiers.

De Beyoncé au pape

Et c'est ainsi que se présente au lecteur de la liste un bouquet de personnes et de personnalités, toutes traitées de la même manière dans celle-ci, bien que cela prête à confusion et dilue les choses. Voyez par vous-même :

Quelques stars de la liste de «Buni» Beyoncé

Alec Baldwin

Cher

George Clooney

Kurt Cobain

Robert de Niro

Mick Jagger

Jay-Z

Janis Joplin

Alyssa Milano

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Amy Schumer

Bruce Springsteen Montre plus

Et pourquoi cela ne veut-il rien dire du tout? Par exemple, l'actrice Marilyn Monroe a peut-être été connue de son vivant comme une «bombe sexuelle», mais lorsqu'elle meurt à l'âge de 36 ans, Jeffrey Epstein n'a que neuf ans. Quant à Elvis Presley, on peut lui reprocher bien des choses, mais pas d'avoir eu quelque chose à voir avec le pédophile: Epstein n'a que 24 ans lorsque le chanteur rend l'âme.

Curieux : les démocrates Bill et Hillary Clinton ont quelque chose en commun avec le républicain George W. Bush - tous trois figurent également sur la liste de noms de Pam Bondi. (photo d'archives) Photo : Keystone

Le pape Jean-Paul II figure également sur la liste de noms de Bondi. Sans classement non plus. Moins surprenants sont en revanche les divers membres du gouvernement et politiciens de l'opposition qui sont cités: Pam Bondi elle-même ainsi que les députés Ro Khanna et Thomas Massie, à l'origine de la loi Epstein, sont également représentés.

Quel milliardaire est cité et combien de fois?

Le problème: il est impossible de distinguer les amis des ennemis. Ainsi, de nombreux présidents américains figurent dans la lettre. Mais on peut douter que Barack Obama ou même Ronald Reagan aient le même poids que Donald Trump: l'homme de 79 ans apparaît «plus d'un million de fois» dans les dossiers, déclare le député démocrate Jamie Raskin, qui a pu consulter les dossiers en partie non censurés.

Des milliardaires sur la liste de Buni Jeff Bezos

Richard Branson

Bill Gates

Reid Hoffman

Rupert Murdoch

Elon Musk

Peter Thiel

Les Wexner

Mark Zuckerberg Montre plus

Il est par ailleurs déjà connu qu'Epstein disposait d'un bon réseau dans le secteur de la technologie. En effet, la liste omet des noms: Sergey Brin et Larry Page, fondateurs de Google, ou Tim Cook, patron d'Apple, apparaissent dans les dossiers Epstein publiés jusqu'à présent, mais pas dans la «nouvelle» liste de Bondi.

L'un figure plus souvent dans les dossiers Epstein, l'autre moins : (de gauche à droite) Donald Trump, l'investisseur Peter Thiel et le CEO d'Apple Tim Cook. Image : Keystone

Mais là aussi, c'est une question de proportion: Brin, Page et Cook ont respectivement 265, 293 et 152 entrées, calcule «Mashable». Pour Reid Hoffman, Bill Gates et Peter Thiel, ce sont respectivement 2638, 2527 et 2273 références, poursuit le site.

Comment Trump scie le fauteuil de Massie

Pam Bondi freine le traitement de l'affaire au lieu de contribuer à son éclaircissement; et c'est Donald Trump qui tire les ficelles. C'est du moins ce qu'affirme Thomas Massie, l'un des deux pères de la loi Epstein. Le remerciement: Donald Trump ainsi que de puissants donateurs soutiennent désormais son adversaire au sein du parti.

«C'est la classe Epstein», déclare Massie sur la chaîne ABC pour qualifier les tirs provenant de ses propres rangs. «Les gens qui financent les attaques contre moi peuvent être ou non dans le dossier Epstein, mais ils sont certainement en contact avec des gens qui sont dans le dossier».

Personnes ayant un «passé» sur la liste de Pam Bondi Woody Allen

Bill Cosby

David Copperfield

Michael Jackson

Lary Nassat

Kevin Spacey Montre plus

Trump a promis la transparence, mais ne l'a pas fournie, selon Massie: «Il participe toujours à la classe Epstein». Massie exige un accès non censuré à tous les dossiers de l'affaire: «Nous voulons pouvoir consulter tous ces documents. Ils ne peuvent pas [les] retenir après les avoir déjà créés».

Trump a signé «parce qu'il le devait»

La lutte pour la transparence se poursuit donc - tout comme le tri des documents. La républicaine Nancy Mace exige elle aussi sur X la publication des dossiers complets et critique le fait que des noms manquent sur la liste du ministère de la Justice: la députée avait auparavant également consulté les dossiers en partie non censurés.

Une chose est d'ores et déjà claire, analyse le «New York Times» :«Les dossiers racontent l'histoire d'un criminel abject qui a obtenu un passe-droit de la classe dirigeante dans laquelle il vivait parce qu'il avait quelque chose à lui offrir: de l'argent, des relations, des dîners somptueux, un avion privé, une île isolée et, dans certains cas, du sexe».

Mais pourquoi Trump a-t-il signé la loi Epstein s'il veut empêcher sa publication? «La seule raison pour laquelle [Trump] a signé notre loi, que nous avons votée à la Chambre des représentants, c'est parce qu'il le devait. C'est devenu un problème politique massif», explique l'ex-députée Marjorie Taylor Greene.

Marjorie Taylor Greene just admitted the Epstein files were blocked by Trump: “He fought the hardest to STOP these files from being released.”



[image or embed] — Amy Siskind (@amysiskind.com) 14. Februar 2026 um 23:34

Et d'ajouter que la plus grande erreur d'appréciation politique dans la carrière de Donald Trump a été de qualifier d'abord la loi de canular et de s'opposer à sa publication. «Si bien que Thomas Massie, moi-même, Nancy Mace et Lauren Boebert avons dû voter avec tous les démocrates pour obtenir la validation», a déclaré l'ex-députée.