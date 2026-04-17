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Proche-Orient Plus de 38'000 femmes et filles tuées à Gaza entre 2023 et fin 2025

ATS

17.4.2026 - 15:34

Plus de 38'000 femmes et filles ont été tuées à Gaza entre octobre 2023 et fin 2025, a annoncé vendredi l'ONU femmes. Un chiffre qui représente plus de la moitié des plus de 71'000 victimes comptabilisées par le ministère de la santé du Hamas.

Plus de 38'000 femmes et filles sont mortes entre octobre 2023 et fin 2025 à Gaza a indiqué l'ONU femmes (archives).
Plus de 38'000 femmes et filles sont mortes entre octobre 2023 et fin 2025 à Gaza a indiqué l'ONU femmes (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 15:34

17.04.2026, 16:07

«Entre octobre 2023 et décembre 2025, plus de 38'000 femmes et filles ont été tuées à Gaza, victimes des bombardements aériens et des opérations militaires terrestres israéliennes. Parmi elles, plus de 22'000 femmes et 16'000 filles, soit en moyenne au moins 47 femmes et filles tuées chaque jour», a annoncé devant la presse à Genève la porte-parole de l'ONU Femmes Sofia Calltorp.

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