Plus de 400 drones en plein jour : la Russie frappe l'Ukraine à une échelle sans précédent

La Russie a lancé mardi l'une des plus vastes attaques en plein jour contre l'Ukraine, avec «plus de 400 drones», après une nuit déjà marquée par des frappes massives, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouriï Ignat.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga a accusé Moscou de «faire exactement ce que le régime iranien fait au Moyen-Orient, mais au coeur de l'Europe» (image d'illustration), sda

Agence France-Presse, Keystone-ATS Basile Mermoud

A Lviv, grande ville de l'ouest du située à des centaines de kilomètres du front, des drones russes ont touché le centre historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ont indiqué les autorités. «Ils ont déjà lancé plus de 400 drones» entre 09H00 et 16H00 locales, a précisé à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air.

«À une telle échelle, c'est quasiment une première. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des frappes en plein jour avec un nombre aussi important de drones» en quatre ans d'invasion russe, a souligné Iouriï Ignat, alors qu'une attaque à Lviv (ouest) est notamment toujours en cours.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a dénoncé sur X cette attaque effectuée avec des drones de conception iranienne. KEYSTONE

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a dénoncé sur X cette attaque effectuée avec des drones de conception iranienne. «Tout au long de la journée, la Russie terrorise de nombreuses villes à travers l'Ukraine avec des essaims de drones +Shahed+: Lviv, Ternopil, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Jytomyr, Zaporijjia, Dnipro et d'autres», a-t-il énuméré.

«La Russie fait exactement ce que le régime iranien fait au Moyen-Orient, mais au cœur de l'Europe», a-t-il dénoncé, en référence aux attaques de ce même type de drones lancées par Téhéran en représailles aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran depuis le 28 février.

Au moins 13 personnes ont été blessées lors de l'attaque sur Lviv, a indiqué Andriï Sadovy, le maire de cette ville, proche de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'UE et de l'Otan.

Le chef de l'administration militaire régional de Lviv, Maksym Kozytsky, a indiqué de son côté qu'un complexe historique du XVIIe siècle situé en plein centre-ville avait été endommagé. L'ensemble du centre historique de Lviv, fondée à la fin du Moyen Age, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a lancé 392 drones et 34 missiles, dont 365 et 25 respectivement ont été interceptés au cours d'une nouvelle nuit d'alerte aérienne en Ukraine, faisant au moins 5 morts.

Les efforts de négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, ont été suspendus par l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient. Une nouvelle rencontre entre les négociateurs de Kiev et les émissaires américains a eu lieu le week-end dernier aux Etats-Unis pour tenter de relancer le processus diplomatique.