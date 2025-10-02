  1. Clients Privés
OMS Plus de 41 000 personnes souffrent de blessures permanentes à Gaza

ATS

2.10.2025 - 17:07

Plus de 41'000 personnes ont subi des blessures qui resteront permanentes, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi elles, un quart sont des enfants, a affirmé jeudi l'institution à Genève.

Des patients dans la salle d’attente de l’hôpital Al-Najjar de Rafah, en Palestine (archives).
Des patients dans la salle d’attente de l’hôpital Al-Najjar de Rafah, en Palestine (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.10.2025, 17:07

Ces blessures constituent aussi un quart du total. «C'est en ligne» avec de précédentes estimations, a affirmé à la presse un responsable de l'OMS depuis la région, ajoutant que le rapport a été alimenté par les évaluations de plus de 30 entités. «Ce n'est pas surprenant» mais «c'est choquant», ajoute le représentant de l'organisation pour les territoires palestiniens. Plus de 5000 personnes ont été amputées. La moitié des blessures portent sur les bras et les jambes, précise le rapport de l'organisation.

De nombreuses personnes, notamment parmi celles qui devraient être évacuées pour des raisons médicales, ont subi des dommages au visage. Devant la presse, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a à nouveau demandé aux autorités israéliennes d'augmenter les sorties de patients du territoire palestinien quand ils ont besoin de soins.

Il a salué à son tour le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump et soutenu par les Etats arabes. Il soutient le contenu sur un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages israéliens, la distribution d'assistance humanitaire ou encore le rétablissement des centres de santé du territoire palestinien.

Depuis deux ans, l'OMS a vérifié près de 1800 attaques contre les infrastructures de santé dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Celles-ci ont fait plus de 1000 victimes et 1800 blessés.

