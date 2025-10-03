  1. Clients Privés
Gouvernement Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

ATS

3.10.2025 - 12:23

Plus de 50'000 civils ont été tués ou blessés depuis le début du conflit en Ukraine, selon l'ONU. Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a alerté sur «une étape encore plus dangereuse et mortelle» pour la population.

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce "une étape encore plus dangereuse et mortelle" pour les civils en Ukraine (archives).
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce "une étape encore plus dangereuse et mortelle" pour les civils en Ukraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 12:23

Le chiffre que l'ONU peut authentifier est probablement bien inférieur au total, admet régulièrement le Haut-Commissariat. Parmi les dizaines de milliers de personnes affectées, plus de 3000 sont des enfants, a ajouté le responsable onusien devant le Conseil des droits de l'homme.

Dans certains territoires près de la ligne de front, «presque toutes les habitations ont été détruites ou endommagées», a insisté l'Autrichien. Il a rappelé que la Russie avait mené l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre il y a quelques semaines, avec plus de 820 munitions, dont la quasi totalité étaient des drones de longue portée.

Le mois de juillet a été le plus meurtrier depuis le début de la guerre pour les civils.

