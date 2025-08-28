  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crise humanitaire Plus de 6000 Sud-Soudanais ont fui un camp de réfugiés du Kenya

ATS

28.8.2025 - 22:25

Plus de 6000 Sud-Soudanais ont quitté depuis le début de l'année l'un des plus grands camps de réfugiés du Kenya, ont indiqué jeudi les Nations unies à l'AFP. Les coupes dans l'aide internationale aggravent les pénuries alimentaires dans cette région.

Des femmes soudanaises attendent leur tour pour recevoir de l’aide humanitaire dans un centre géré par des organisations internationales, dans le district de Hatana, au nord de Khartoum, le 28 août 2025.
Des femmes soudanaises attendent leur tour pour recevoir de l’aide humanitaire dans un centre géré par des organisations internationales, dans le district de Hatana, au nord de Khartoum, le 28 août 2025.
AFP

Keystone-SDA

28.08.2025, 22:25

Le camp de réfugiés de Kakuma, dans le nord-ouest du Kenya, est le deuxième plus grand du pays et accueille quelque 300'000 personnes originaires du Soudan du Sud, de Somalie, d'Ouganda et du Burundi. Les organisations humanitaires sont à la peine et des manifestations violentes ont eu lieu le mois dernier, à cause d'une diminution des rations alimentaires causée par des coupes dans l'aide provenant des États-Unis et d'autres donateurs.

Aide internationale. La Suisse débloque quatre millions pour le Soudan

Aide internationaleLa Suisse débloque quatre millions pour le Soudan

Le Soudan du Sud, pays d'une pauvreté extrême, est en proie à l'instabilité depuis des années et est au bord d'une nouvelle guerre civile, ce qui pousse des réfugiés à franchir la frontière. «Depuis janvier, environ 6200 réfugiés sud-soudanais ont quitté Kakuma et Kalobeyei» (une extension de Kakuma), a déclaré le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) dans un communiqué transmis à l'AFP.

Entre juillet et le 22 août, quelque 3600 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont quitté le camp tentaculaire, «représentant plus de la moitié de tous les départs cette année», selon l'UNHCR. «Les chiffres réels sont probablement plus élevés, car de nombreux mouvements se font par des passages informels», a précisé la même source, qui a aussi enregistré «quelque 4800 nouvelles arrivées» depuis janvier.

«Inquiétudes»

L'UNHCR a souligné que bien que ces mouvements suggèrent une «tendance en voie de développement», les «départs ne peuvent pas être attribués à un facteur unique». Néanmoins, l'organisation pointe que la tendance s'est accentuée en juillet, lorsque le Programme alimentaire mondial (PAM) a commencé à réduire les rations de nourriture, classifiant les réfugiés en quatre catégories et limitant l'assistance aux deux catégories les plus démunies.

«Certains réfugiés ont exprimé des inquiétudes concernant la catégorisation de l'aide alimentaire», ainsi qu'à propos des récents troubles, selon l'UNHCR. «Ce à quoi nous assistons est un résultat direct de l'insuffisance de l'aide mondiale», a jugé jeudi le PAM dans un communiqué publié sur X.

Soudan. La malnutrition infantile a doublé au Darfour-Nord

SoudanLa malnutrition infantile a doublé au Darfour-Nord

«A moins que des moyens ne soient mobilisés d'urgence, plus de réfugiés seront confrontés à des choix impossibles: soit souffrir de la faim dans des camps, soit retourner vers des situations fragiles chez eux», a ajouté le PAM.

Un fonctionnaire du Département des services aux réfugiés (DRS) de Kakuma, qui a requis l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler à la presse, a affirmé que de nombreux réfugiés rentraient au Soudan du Sud et que les mouvements actuels étaient «inhabituels». «Cela a été orchestré par la catégorisation» des réfugiés, a-t-il estimé, notant que nombre des Sud-Soudanais de Kakuma appartenaient aux catégories ne recevant pas d'aide. «Ils n'ont rien à manger», a-t-il dénoncé.

Les plus lus

Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Ueli Maurer assistera au défilé de Pékin... avec Poutine et Kim Jong-un
Football : Kutesa ouvre son compteur avec l’AEK Athènes
Nucléaire iranien : l'Europe passe des menaces aux actes
Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz