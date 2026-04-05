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Méditerranée Plus de 70 migrants disparus après un naufrage

ATS

5.4.2026 - 15:42

Plus de 70 personnes sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation de migrants en Méditerranée centrale qui a fait au moins deux morts, ont indiqué dimanche sur X les ONG Mediterranea Saving Humans et Sea-Watch.

Selon Sea-Watch, les survivants ont été secourus par deux navires marchands et débarqués dimanche matin sur l'île italienne de Lampedusa (archives).
Selon Sea-Watch, les survivants ont été secourus par deux navires marchands et débarqués dimanche matin sur l'île italienne de Lampedusa (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.04.2026, 15:42

05.04.2026, 16:04

Trente-deux personnes ont été secourues après le naufrage de l'embarcation, partie samedi après-midi de Tajoura, dans le nord de la Libye, avec à son bord environ 105 femmes, hommes et enfants, selon Mediterranea Saving Humans.

«Tragique naufrage de Pâques. 32 survivants, deux corps repêchés, plus de 70 personnes portées disparues», a écrit sur X l'ONG, précisant que l'embarcation en bois avait chaviré dans une zone de recherche et de sauvetage contrôlée par les autorités libyennes.

Selon Sea-Watch, les survivants ont été secourus par deux navires marchands et débarqués dimanche matin sur l'île italienne de Lampedusa.

Une vidéo publiée sur X par l'ONG et visiblement tournée depuis l'avion de surveillance Sea-Bird 2 montre des hommes s'agrippant à la coque du bateau chaviré, à la dérive en pleine mer, puis approché par un navire marchand.

«Nous partageons la douleur des survivants, de leurs familles et de leurs proches. Ce dernier naufrage n'est pas un tragique accident, mais bien la conséquence des politiques des gouvernements européens qui refusent d'ouvrir des voies d'accès sûres et légales», a écrit Mediterranea Saving Humans.

Plus de 680 morts ou disparus en 2026

Lampedusa est un point d'arrivée important pour les migrants traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord. Nombreux sont ceux qui périssent en tentant cette traversée périlleuse.

Depuis le début de l'année 2026, 683 migrants sont morts ou ont été portés disparus en Méditerranée centrale, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

D'après le ministère italien de l'Intérieur, 6175 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes au cours de la même période, selon les derniers chiffres datant du 3 avril.

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