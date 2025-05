Plus de 1,3 million de déplacés internes et plus de 700'000 réfugiés sont rentrés en Syrie depuis début janvier, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Mercredi à Genève, elle a affirmé que le manque de possibilités économiques et des prestations indispensables constitue leurs principaux problèmes.

Une délégation de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) visite le camp de Haifa al-Carmel afin d'évaluer les conditions de vie des réfugiés palestiniens, dans la région rurale d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, le 16 avril 2025. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Syriens sont «innovants», affirme la directrice générale Amy Pope. «Mais ils ont besoin d'une aide significative» pour eux et pour leurs communautés, ajoute-t-elle.

Outre les personnes qui avaient fui à l'intérieur du pays, environ 730'000 supplémentaires qui étaient réfugiées dans d'autres Etats sont aussi rentrées en Syrie, ajoute l'organisation. Et il reste encore plus de six millions de déplacés.

De nombreuses personnes font face à un accès incertain à l'électricité, à l'eau potable et à la santé. Des difficultés liées au fonctionnement de l'Etat les empêchent de recevoir des prestations indispensables ou de revendiquer leurs droits sur des logements ou des terres.

Autre problème, les activités agricoles et les marchés locaux peinent à se rétablir. L'OIM garantit une assistance humanitaire, aidant encore à des registres pour faciliter la situation des populations déplacées. Elle relance sa présence à Damas, dit-elle.