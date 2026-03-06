  1. Clients Privés
Frappes «intensifiées» Plus de trente navires iraniens coulés par les Etats-Unis

ATS

6.3.2026 - 01:35

L'armée américaine a coulé «plus de trente navires» iraniens depuis le lancement de son offensive il y a cinq jours, a déclaré jeudi l'amiral Brad Cooper. «Nos frappes contre la marine iranienne se sont intensifiées», a-t-il ajouté.

Selon Washington, le porte-drones iranien a été bombardé et est en feu (archives).
Selon Washington, le porte-drones iranien a été bombardé et est en feu (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 01:35

06.03.2026, 06:23

«Vous avez peut-être entendu le président [américain Donald Trump] dire il y a quelques minutes que nous avons coulé ou détruit 24 navires. C'était vrai à ce moment-là. Nous en sommes maintenant à plus de trente et dans les toutes dernières heures, nous avons frappé un porte-drones, un navire à peu près de la taille d'un porte-avions de la seconde guerre mondiale. Il est en feu au moment où nous parlons», a détaillé celui qui est à la tête du commandement américain pour la région.

Les tirs de missiles balistiques et les attaques de drones depuis l'Iran poursuivent eux leur tendance fortement à la baisse. «Sur les 24 dernières heures, les attaques de missiles balistiques ont diminué de 90% par rapport au premier jour et les attaques de drones de 83%», a chiffré le haut responsable militaire, en soulignant «rester vigilant».

Démanteler la production

La veille, le chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine avait fait état d'une diminution respective de 86% et 73%. Il avait estimé que Téhéran avait lancé «plus de 500 missiles balistiques et plus de 2000 drones à travers la région» depuis le lancement de l'offensive israélo-américaine samedi.

«A mesure que nous entrons dans la phase suivante de cette opération, nous allons systématiquement démanteler les capacités de production de missiles de l'Iran pour l'avenir», s'est projeté l'amiral Brad Cooper

