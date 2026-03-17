Cinq listes et non plus six s'affronteront au second tour de l'élection municipale à Mulhouse. Le candidat indépendant Frédéric Marquet a fusionné sa liste avec celle de la candidate Renaissance Lara Million, a annoncé mardi l'équipe de cette dernière.

La maire sortante de Mulhouse, Michèle Lutz, aura fort à faire pour conserver son poste (archives). ATS

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Frédéric Marquet, ancien responsable des affaires commerciales de la ville, s'était classé dimanche troisième du premier tour avec 14,3% des suffrages exprimés, la macroniste ayant obtenu 13,3%. Il fait donc désormais figure de favori pour ravir dimanche prochain la mairie à Michèle Lutz (divers droite), la sortante, qui n'a eu besoin que de 17,6% des voix pour arriver en tête du premier tour.

Les autres candidats figurant au second tour sont l'écologiste Loïc Minery (15,9% des bulletins), à la tête d'une union de la gauche sans La France insoumise, Annouar Sassi (14,2%), qui mène une liste «citoyenne» plutôt classée à gauche, et Christelle Ritz, du Rassemblement national (13,6%).