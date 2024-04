«Je suspends ma campagne»: Donald Trump a créé la surprise lundi en adressant ce message à ses partisans, un poisson d'avril qui avait en réalité pour but de lever de nouveaux fonds pour sa candidature à la présidentielle de novembre.

L'ancien président républicain, qui cherche à déloger le démocrate Joe Biden de la Maison Blanche, a envoyé ce court texte à ses électeurs par e-mail et SMS, assorti d'un lien (archives). ats

En cliquant dessus, ses partisans arrivaient sur un site les invitant à donner 5, 500 ou 3300 dollars à sa campagne. «Vous pensiez vraiment que j'allai suspendre ma campagne? Poisson d'avril!», est-il écrit en lettres capitales.

Depuis quelques années, les électeurs américains sont inondés de SMS, courriels et appels – parfois plus d'une dizaine par jour – les invitant à contribuer financièrement à des candidatures. Cela oblige les équipes des candidats à être de plus en plus créatives pour se démarquer. Dans un pays où les victoires électorales se remportent à coups de milliards de dollars, les dons qu'ils récoltent sont extrêmement précieux.

Donald Trump courtise très régulièrement ses partisans en évoquant ses ennuis judiciaires. «Le ministère de la Justice de Biden essaie de me faire EMPRISONNER A VIE», affirme-t-il, sans preuves, dans certains messages. Mais les caisses de campagne de Donald Trump sont, pour l'heure, moins remplies que celles de Joe Biden, candidat à sa réélection.

L'équipe de campagne de Joe Biden savoure cet avantage financier en étrillant «Don le fauché» dans un e-mail à propos du milliardaire, lui-même grand adepte de surnoms cruels.

