Restauration controversée Un ange aux traits de Meloni dans une église de Rome? La polémique enfle en Italie

ATS

31.1.2026 - 14:18

Le visage de la Première ministre italienne a-t-il remplacé celui d'un chérubin? Sur la fresque tout juste restaurée d'une basilique de Rome, la troublante ressemblance avec Giorgia Meloni crée samedi la polémique dans la presse italienne.

A droite d'un buste en marbre d'Umberto II de Savoie, dernier roi d'Italie, un ange portant un parchemin sur lequel figure une carte de l'Italie présente des traits très proches de ceux de la cheffe du gouvernement ultraconservateur italien.
A droite d'un buste en marbre d'Umberto II de Savoie, dernier roi d'Italie, un ange portant un parchemin sur lequel figure une carte de l'Italie présente des traits très proches de ceux de la cheffe du gouvernement ultraconservateur italien.
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

31.01.2026, 14:18

31.01.2026, 14:28

La fresque figure dans une chapelle de la basilique San Lorenzo in Lucina, en plein coeur de Rome où des travaux de restauration récents ont été menés, précise le quotidien La Repubblica, qui a le premier révélé l'information.

A droite d'un buste en marbre d'Umberto II de Savoie, dernier roi d'Italie, un ange portant un parchemin sur lequel figure une carte de l'Italie présente des traits très proches de ceux de la cheffe du gouvernement ultraconservateur italien.

Curiosité touristique. Restauration ratée d'un tableau du Christ: décès de la peintre

Curiosité touristiqueRestauration ratée d'un tableau du Christ: décès de la peintre

L'artiste bénévole à l'origine de la restauration, Bruno Valentinetti, a démenti dans la presse avoir voulu dépeindre Giorgia Meloni, assurant avoir seulement restauré à l'identique la fresque originale.

L'information a suscité plusieurs réactions politiques, notamment de l'opposition de centre gauche qui a demandé au ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, de saisir la Surintendance de Rome -- qui gère, entretient et valorise les biens archéologiques, historiques et artistiques appartenant à la ville – afin de mener des vérifications.

