Le jury international de la prochaine Biennale d'art contemporain de Venise, qui se tiendra du 9 mai au 22 novembre, a démissionné jeudi après la polémique née de la décision des organisateurs d'autoriser la participation de la Russie, a affirmé l'instance italienne.

La Biennale de Venise compte parmi les plus prestigieuses manifestations artistiques au monde (image d’illustration). AFP

Basile Mermoud

Cette démission globale intervient une semaine après que le jury a annoncé qu'il exclurait la Russie et Israël des prix, en raison de l'émission par la Cour pénale internationale (CPI) de mandats d'arrêt pour crimes de guerre à l'encontre de leurs dirigeants.