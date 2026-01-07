  1. Clients Privés
Groenland américain Polémique : Donald Trump n’écarte pas la solution militaire !

ATS

7.1.2026 - 07:41

Le président américain Donald Trump étudie «plusieurs options» pour acquérir le Groenland, y compris «utiliser l'armée», a déclaré sa porte-parole mardi. Cette annonce fait suite à un appel du Groenland et du Danemark à discuter pour dissiper des «malentendus».

Keystone-SDA

07.01.2026, 07:41

07.01.2026, 08:19

Le président américain «a fait savoir clairement qu'acquérir le Groenland était une priorité de sécurité nationale pour les Etats-Unis et c'est vital pour tenir en respect nos adversaires dans la région arctique. Le président et son équipe discutent de plusieurs options pour remplir cet objectif important de politique étrangère et, bien sûr, utiliser l'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef», a fait savoir Karoline Leavitt dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le ton très déterminé de la Maison-Blanche tranche avec les appels au dialogue, teintés d'alarme, venus d'Europe et du Groenland face aux revendications de Washington. Le Groenland et le gouvernement danois ont appelé à des pourparlers rapides avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, espérant dissiper des «malentendus».

Nuuk et Copenhague contestent en particulier l'argument récurrent de Donald Trump, selon lequel, il lui faudrait agir contre l'omniprésence de la Chine au Groenland.

Revendications d'annexion. Groenland et Danemark veulent rapidement rencontrer Rubio

Revendications d'annexionGroenland et Danemark veulent rapidement rencontrer Rubio

Membre de l'OTAN

«Nous ne partageons pas cette idée selon laquelle le Groenland serait couvert d'investissements chinois», a dit le chef de la diplomatie danoise Lars Løkke Rasmussen, reprochant par ailleurs au président américain d'avoir une «mauvaise lecture» quand ce dernier émet des doutes quant à la capacité du Danemark à assurer la sécurité de l'île.

«Nous veillons sur le royaume», a insisté M. Løkke, ajoutant qu'il n'était pas utile de «dramatiser» les choses. Le Danemark a fortement investi dans la sécurité arctique ces douze derniers mois, allouant pour cela quelque 90 milliards de couronnes (1,2 milliard d'euros). Mardi dans la soirée, le président français Emmanuel Macron a dit ne pas imaginer les Etats-Unis «violer la souveraineté danoise»

Le Danemark - Groenland compris - est membre de l'OTAN et une attaque américaine contre l'un des membres de l'alliance signifierait «la fin de tout», notamment l'ordre de sécurité mondial établi à la fin de la seconde guerre mondiale, a averti la première ministre danoise Mette Frederiksen. «Il ne s'agit pas seulement d'un conflit avec le royaume du Danemark [...] mais bien avec l'Europe toute entière», a-t-elle dit à la télévision DR.

«Dans environ deux mois...». Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !

«Dans environ deux mois...»Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !

Déclaration commune européenne

Plus tôt, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni avaient dans une déclaration commune apporté leur soutien au Danemark.

«Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland», ont déclaré les dirigeants européens, soulignant que le royaume fait «partie» de l'OTAN comme les Etats-Unis, eux-mêmes liés à Copenhague par un accord de défense.

Les ministres des affaires étrangères nordiques ont émis un communiqué commun reprenant cette même idée de souveraineté. Plusieurs fois, le Groenland, soutenu par sa puissance de tutelle, a dit ne pas être à vendre et décider seul de son avenir.

Donald Trump a des vues depuis longtemps sur l'île de 57'000 habitants, qui, selon lui, appartient à ce qu'il considère être la sphère naturelle d'influence des Etats-Unis. Le président et son entourage ont remis cette revendication sur le tapis avec une ardeur renouvelée dans la foulée de l'opération militaire choc menée par les Etats-Unis au Venezuela.

Face à Donald Trump. Les Européens apportent leur soutien au Groenland et au Danemark

Face à Donald TrumpLes Européens apportent leur soutien au Groenland et au Danemark

