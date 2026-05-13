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«Nous aimons nos héros» Polémique : Donald Trump publie un dessin qui fait grand bruit

ATS

13.5.2026 - 07:37

Le président américain Donald Trump a publié mardi sur le réseau social Truth Social un dessin montrant le Venezuela aux couleurs des Etats-Unis avec comme légende «51e Etat». Son homologue à Caracas a affirmé que son pays n'avait «jamais envisagé» de devenir américain.

Keystone-SDA

13.05.2026, 07:37

Le milliardaire républicain se targue régulièrement de contrôler le pays d'Amérique latine, après avoir capturé le président déchu Nicolás Maduro le 3 janvier. Donald Trump, qui a menacé à plusieurs reprises de faire du Canada le «51e Etat américain» durant son mandat, transporte désormais ces velléités sur le Venezuela.

En mars, il déjà avait publié un message évoquant cette possibilité: «De bonnes choses arrivent au Venezuela ces derniers temps [...] Etat n°51, quelqu'un?»

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a nié lundi cette possibilité, affirmant que cela n'avait «jamais été envisagé, parce que s'il y a bien une chose que nous, Vénézuéliennes et Vénézuéliens, avons, c'est que nous aimons notre processus d'indépendance, nous aimons nos héros et héroïnes».

Elle a ajouté que son gouvernement travaillait à «un agenda diplomatique de coopération» avec les Etats-Unis, après avoir rétabli en mars les relations diplomatiques avec Washington, rompues par Nicolás Maduro il y a sept ans.

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