Après la rupture de la coalition des feux de signalisation, les élections législatives anticipées auront lieu dimanche en Allemagne. Les sondages donnent la CDU clairement en tête et l'AfD n'a jamais été aussi forte. Deux politologues font le point pour blue News.

Dimanche, on saura qui, parmi les têtes de liste des quatre plus grands partis, a réussi à mobiliser le plus d'électeurs. Keystone

Dans le livre d'histoire des chanceliers allemands, il pourrait s'agir de l'une des entrées les plus courtes: Olaf Scholz est en poste depuis trois ans et deux mois, mais si l'on en croit les sondages actuels, ses jours à la tête du gouvernement sont comptés. Avant les nouvelles élections législatives de ce dimanche, un changement se dessine à la chancellerie à Berlin.

L'élection, prévue à l'origine pour fin septembre, avait été avancée après que la coalition «Ampel» (feux de signalisation) entre le SPD, le FDP et les Verts - nommée d'après les couleurs des partis rouge, jaune, vert - ait éclaté en novembre à cause d'une dispute sur le budget fédéral. Scholz avait renvoyé le chef du FDP et alors ministre des Finances, Christian Lindner, parce que celui-ci avait refusé de suspendre le frein à l'endettement inscrit dans la Constitution allemande pour limiter les emprunts.

Depuis, Scholz ne dirige plus qu'un gouvernement minoritaire avec les Verts. Le 16 décembre, il a perdu comme prévu le vote de confiance au Bundestag.

La CDU en tête des sondages

Dans les sondages, les chrétiens-démocrates (CDU/CSU) avec le candidat à la chancellerie Friedrich Merz sont en tête de manière stable avec environ 30 pour cent.

Derrière eux, le parti d'extrême droite AfD obtient, selon les derniers sondages, 21 % des voix, suivi par le SPD (15 %) et les Verts (13 %). En bas de l'échelle, le Parti de gauche (7 %), le BSW (4 %) et le FDP (4 %) se battent pour atteindre la barre des 5 % et ainsi entrer au Bundestag.

Pour pouvoir gouverner, la CDU de Merz et son parti frère bavarois, la CSU, qui forment un groupe parlementaire commun (Union) au Bundestag, auraient toutefois besoin d'au moins un partenaire de coalition.

Les petits partis font pencher la balance

Selon le politologue Jörg Siegmund de l'Akademie für Politische Bildung à Tutzing, les options de coalition possibles dépendent d'abord du nombre de partis qui parviennent à entrer au Bundestag. «Plus il y a de petits partis représentés au Parlement, moins une majorité composée de la CDU/CSU et d'un seul autre parti est probable», explique-t-il au blue News. «Je vois actuellement les plus grandes chances de former une coalition pour la CDU/CSU et le SPD - le cas échéant, justement avec un autre partenaire».

Le politologue Klaus Schroeder, professeur à l'Institut Otto-Suhr de l'Université libre de Berlin, voit lui aussi dans les résultats des partis du bas de l'échelle le facteur décisif : «Si les petits partis ne parviennent pas à entrer au Bundestag, cela se résumera probablement à une coalition entre l'Union et le SPD».

Si en 2021, les élections au Bundestag étaient encore placées sous le signe de la crise climatique, cette fois-ci, c'est un autre thème qui est au centre de l'attention : «Cette année, la campagne électorale sera fortement dominée par la migration en tant que thème dominant», explique Siegmund.

«Je ne pense pas que l'élection sera encore grandement influencée»

Des événements comme l'attentat de Munich, au cours duquel un Afghan de 24 ans a délibérément conduit sa voiture dans le cortège de manifestants jeudi dernier, alimentent le débat sur la politique migratoire et les expulsions. Un avantage pour l'AfD, qui demande un cours plus restrictif en matière de politique migratoire et se prononce pour la «remigration» ? «Je ne pense pas que l'élection soit encore grandement influencée», tempère Klaus Schroeder.

Jörg Siegmund relativise lui aussi : «Malgré toute la tragédie de cet acte : en tant qu'événement isolé, il ne changera pas dramatiquement le résultat des élections et ne renforcera pas non plus considérablement l'AfD». Toutefois, l'attentat de Munich a suscité une grande consternation et préoccupe de nombreuses personnes. «Il a donc un impact sur l'ambiance pré-électorale et peut influencer le comportement électoral de certains électeurs. Il est toutefois difficile de prédire exactement comment», explique Siegmund.

L'acte de Munich s'inscrit dans une série d'autres attentats qui ont eu lieu ces derniers mois. Et dernièrement, on a appris que l'organisation terroriste IS appelait en ligne à de nouveaux attentats en Allemagne. Selon l'association du carnaval allemand, les premiers défilés de carnaval ont déjà été annulés par crainte.

«L'Allemagne est économiquement à bout»

«Nous sommes un pays qui vit dans la peur», dit Schroeder, «je ne pensais pas qu'il était possible que nous vivions un jour quelque chose comme ça». Selon lui, l'Allemagne a été pendant des années une ancre de stabilité, «mais aujourd'hui, l'Allemagne n'est rien et est économiquement à bout de souffle».

Siegmund affirme également que l'Allemagne est confrontée à de nombreux défis que le futur gouvernement fédéral devra relever. «Je pense aussi bien à la gestion de la crise climatique qu'à l'affaiblissement de l'économie, à la stabilisation des systèmes de sécurité sociale et à la numérisation - sans parler des défis en matière de politique étrangère et de sécurité».

Le futur gouvernement fédéral sera probablement dirigé par Friedrich Merz: «Monsieur Merz sera probablement chancelier», confirme Klaus Schroeder, «mais il devra s'appuyer sur des majorités très instables». Si les Verts sont impliqués dans une coalition, il ne fera pas grand-chose de différent de ce qu'Olaf Scholz fait actuellement. «Et cela renforcera à nouveau l'AfD pour les prochaines élections».

Le parti de gauche en hausse inespérée

Selon Schroeder, les autres partis sont également responsables du fait que l'AfD pourrait désormais devenir la deuxième force au Bundestag : «L'AfD est trop peu combattue sur le fond. Le discours permanent sur 'l'extrême droite assurée' n'intéresse plus personne».

Récemment, la CDU/CSU a fait passer son plan en cinq points au Bundestag avec les voix de l'AfD. Suite à cela, des dizaines de milliers de personnes ont protesté en de nombreux endroits en Allemagne contre le virage à droite qui les menaçait. Selon Jörg Siegmund, cela profite à un parti qui a un besoin urgent de voix : «Le vote des partis de l'Union au Bundestag il y a trois semaines a surtout entraîné une mobilisation dans l'éventail politique de gauche. Depuis, le parti Die Linke a pu enregistrer une nette remontée dans les sondages».

Le succès des partis lors des élections fédérales dépend également de leurs têtes de liste. «Compte tenu de la vitesse à laquelle les défis politiques et sociaux évoluent et de la complexité de nombreuses situations problématiques auxquelles la politique doit répondre, les programmes électoraux - aussi importants soient-ils - ne peuvent pas apporter une réponse à chaque question», explique Siegmund.

S'orienter dans le paysage politique

Il est donc important, selon lui, d'avoir des candidats qui inspirent confiance aux gens et leur signalent : «Peu importe ce qui nous attend, nous nous en occuperons de manière responsable». Les candidats de tête représentent ici une certaine orientation politique, ils donnent une orientation dans un paysage politique confus.

Lors de cette élection, il y a également beaucoup d'électeurs indécis. Leur décision devrait en fin de compte influencer considérablement le résultat. Les premiers pronostics sont attendus dimanche peu après 18 heures.

