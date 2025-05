Polluants éternels dans l'eau: l'administration Trump rétropédale

Cernunnos

De la façon dont se comporte Trump, il y a lieu de se poser la question si il est irresponsable de ses actes et donc devrait être mis sous tutelle pour la façon très superficielle qu'il a d'aborder les graves problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Pour le simple lambda, avec des petites situations comparables, on ne se générerait pas. Par exemple pour une vieille dame ayant tout son discernement et que l'on met sous tutelle pour la priver de la gestion de ses biens et la placer en ems (ça c'est vu dans le canton de Vaud avec un toubib complice.) Mais là , c'est l'avenir de la planète et de l'humanité et on laisse faire un septuagénaire ayant besoin de prise en charge gériatrique.