Au moment où les partis pro-européens polonais s'apprêtent à prendre les commandes du pays, le style iconoclaste et les réparties du président de la chambre basse du Parlement attirent par milliers de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux.

Ancienne personnalité de télévision, Szymon Holownia, 47 ans, n'est point étranger aux caméras; il a notamment animé la version polonaise de l'émission «Incroyable Talent».

Il a quitté le milieu du show-business il y a quatre ans et depuis les élections législatives d'octobre focalise sur lui l'attention et les lumières des sessions plénières à l'hémicycle.

«Mesdames et Messieurs, faites vos provisions de pop-corn (...) car j'anticipe beaucoup d'action», lance M. Holownia en annonçant une réunion parlementaire à venir, lors d'un de ses point-presse désormais quasiment quotidiens.

Ses bons mots et sa répartie deviennent viraux, comme lorsque M. Holownia corrige un député conservateur venant de qualifier un collègue de membre de la génération «Jay-Z» au lieu de «Gen-Z».

Dans une autre séquence, chahuté par des députés nationalistes, il leur reproche d'être «quelque peu mono-thématiques».

«Je vous encourage à faire preuve de plus d'originalité, à faire un effort intellectuel. Insulter est un art aussi», ironise-t-il, applaudi par les députés du camp pro-européen.

Depuis que M. Holownia a pris ses fonctions il y a un mois, le compte Youtube de la Diète (chambre basse), qui diffuse essentiellement les débats parlementaires, a presque décuplé son audience, passant de 45.000 à 435.000 abonnés.

Un million de téléchargements

Le succès inattendu des procédures parlementaires a entraîné une démarche inhabituelle d'un cinéma de Varsovie, qui a annoncé projeter en direct la réunion de lundi où la Diète votera la confiance du gouvernement nationaliste populiste minoritaire.

«Nous n'avons jamais fait ça auparavant», dit à l'AFP Karolina Fornal, porte-parole de Kinoteka, avant d'ajouter que la séance se jouera à guichets fermés.

«Nous avons prévu deux salles pour cette diffusion, soit plus de 500 sièges (...) et nous avons reçu plus de 1.500 demandes», confie Mme Fornal.

Szymon Holownia a su saisir au vol l'engouement autour de sa personne en lançant un podcast qui vise à révéler les coulisses de la vie parlementaire et dont le premier épisode a avoisiné le million de téléchargements.

«Comme Zelensky»

Selon les experts, la popularité de M. Holownia, une célébrité devenue homme politique, suit une logique bien connue.

«C'est un peu comme (le président ukrainien Volodymyr) Zelensky et la manière dont il a su se faire un nom. M. Holownia a su se faire remarquer car il a de l'expérience, il sait comment les médias fonctionnent», décrypte l'analyste des médias Adam Szynol de l'Université de Wroclaw.

«Il sait qu'il doit être bref et qu'il faut sortir une réplique ou une blague de temps en temps», précise M. Szynol.

Mais le style iconoclaste de M. Holownia lui a aussi valu quelques critiques, en particulier de la part de l'actuel Premier ministre conservateur nationaliste. «A la place du vrai travail, nous avons du pop-corn, du spectacle et des cirques. C'est ça la politique?», a écrit Mateusz Morawiecki sur les réseaux sociaux.

Pour M. Szynol, il existe un risque que les jeunes ne regardent les sessions parlementaires «que pour le fun, pour voir qui a eu les meilleures répliques ou qui a créé un nouveau mème». Néanmoins, ce regain d'intérêt de la part d'une génération qui se détourne souvent de la politique ne doit pas être déconsidéré, estime-t-il.

«Les jeunes qui sont allés voter veulent voir ce qu'il va advenir de leur voix, et ce sera crucial», insiste-t-il.

