Pologne Von der Leyen dénonce une violation «dangereuse»

ATS

10.9.2025 - 10:14

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé mercredi devant le Parlement européen une violation «dangereuse» et «sans précédent» de l'espace aérien polonais et européen par «plus de dix drones russes Shahed». «L'Europe est pleinement solidaire de la Pologne», a-t-elle déclaré dans un discours devant les eurodéputés à Strasbourg.

«De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan», a déclaré Ursula von der Leyen.
«De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan», a déclaré Ursula von der Leyen.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.09.2025, 10:14

«L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire», a affirmé mercredi Ursula von der Leyen. La cheffe de l'exécutif européen a appelé le Vieux continent à muscler son effort de défense, afin de se doter «de moyens stratégiques indépendants».

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a également dénoncé mercredi «une provocation à grande échelle». «Cette nuit nous avons eu affaire à une violation de l'espace aérien polonais par un nombre important de drones russes», a-t-il déclaré.

Violations de l’espace aérien. L’armée polonaise ouvre le feu sur des «objets hostiles», évoquant un «acte d’agression» russe

Violations de l’espace aérienL’armée polonaise ouvre le feu sur des «objets hostiles», évoquant un «acte d’agression» russe

La défense antiaérienne de l'Otan a aidé à contrer «plusieurs» drones dans le ciel polonais, dans la nuit de mardi à mercredi, a de son côté affirmé la porte-parole de l'Alliance atlantique Allison Hart sur X.

«De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan», a-t-elle déclaré, ajoutant que le secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte était «en contact» avec les autorités polonaises.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a elle indiqué que l'incursion dans l'espace aérien polonais semblait «intentionnelle».

