Porte-avions Charles de Gaulle et prix du pétrole - On fait le point

Israël a lancé mercredi de nouvelles puissantes frappes sur l'Iran et élargi le champ de son offensive au Liban, où de fortes explosions ont été entendues à Beyrouth, au cinquième jour de la guerre au Moyen-Orient. Le point sur les derniers développements...

Paris a annoncé envoyer au Moyen-Orient des renforts militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale. (Archives) AFP

Agence France-Presse Barman Nicolas

L'Iran continue en représailles de lancer des missiles contre des cibles américaines et israéliennes dans le Golfe. Le conflit fait flamber le prix du pétrole et inquiète les marchés, notamment en Asie où la Bourse de Séoul a été suspendue après une forte chute.

Renforts français et britanniques

Paris a annoncé envoyer au Moyen-Orient des renforts militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale. Londres envoie un navire de guerre et des moyens antidrones pour protéger les bases britanniques à Chypre.

Frappes sur l'Iran

L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir «frappé des dizaines» de cibles en Iran, incluant des centres de commandement à Téhéran.

«L'armée a largué des dizaines de munitions sur des centres de commandement de la Sécurité intérieure», précise-t-elle dans un communiqué.

L'armée avait annoncé plus tôt avoir visé un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, détruisant «un élément clé de la capacité du régime iranien à développer des armes atomiques».

Les Etats-Unis ont frappé «près de 2.000 cibles» depuis le début de la guerre avec l'Iran, a indiqué mardi un responsable de l'armée américaine, assurant que les frappes des premières 24 heures étaient «deux fois» plus importantes que celles du début de l'invasion de l'Irak en 2003.

Israel élargit ses frappes au Liban

Israël a étendu mercredi le champ de ses frappes au Liban, visant le secteur du palais présidentiel près de Beyrouth et d'autres zones au sud de la capitale, ainsi que des bastions du Hezbollah pro-iranien.

Une nouvelle frappe a visé mercredi matin la banlieue sud de Beyrouth, après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne.

Pour la première fois, une frappe a visé un hôtel à Hazmieh, banlieue chrétienne de Beyrouth proche du palais présidentiel et de nombreuses missions diplomatiques.

Auparavant des frappes israéliennes ont tué au moins 11 personnes mercredi, au sud de Beyrouth et à Baalbek, ont rapporté le ministère de la Santé et un média d'Etat.

Des missiles sur des cibles américaines et israéliennes

Les Gardiens de la Révolution ont affirmé mercredi avoir tiré une quarantaine de missiles sur des cibles américaines et israéliennes, sans précisions.

Un missile iranien avait frappé mardi la base militaire américaine d'Al-Udeid au Qatar «sans faire de victimes», selon un communiqué mardi du ministère de la Défense qatari.

Funérailles nationales de Khameni

Des obsèques nationales pour le Guide suprême Ali Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 36 ans avant d'être tué samedi par des frappes israélo-américaines, débuteront mercredi soir pour trois jours, a annoncé l'agence de presse officielle Irna.

«A partir de 22H00 mercredi (18H30 GMT), les fidèles pourront rendre un dernier hommage à la dépouille du martyr guide de la nation (...) à la grande mosquée Imam Khomeini» à Téhéran, a indiqué Irna.

Ali Khamenei, mort à 86 ans, doit être inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.

«Contrôle total» du détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir le «contrôle total» du détroit d'Ormuz, point de passage clé pour le commerce mondial de pétrole à l'entrée du Golfe, dans un communiqué publié mercredi.

Le président américain Donald Trump avait déclaré mardi que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers «si nécessaire» à travers le détroit, où le trafic est gelé.

Impact financier

Les prix du pétrole ont continué de grimper mercredi en Asie.

En Corée du Sud, les échanges ont été suspendus à la Bourse de Séoul après que les deux indices principaux ont dévissé de plus de 8%, tandis que Tokyo perdait plus de 4% et Hong Kong jusqu'à 3%. Les Bourses européennes avaient terminé mardi en net recul, mais Wall Street s'est simplement tassée.

Evacuations

Les Etats-Unis ont «autorisé» leur personnel diplomatique non essentiel à quitter Chypre, l'Arabie saoudite et Oman, après six autres pays de la région la veille.

Un premier vol organisé par la France pour rapatrier ses ressortissants du Moyen-Orient est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à Paris en provenance d'Oman. L'Allemagne et le Royaume-Uni doivent aussi évacuer leurs ressortissants mercredi.

Arabie saoudite visée

Le ministère de la Défense saoudien a annoncé mercredi matin l'interception de deux missiles et de neuf drones dans l'espace aérien du pays, dans des messages distincts.

«Deux missiles de croisière ont été interceptés et détruits dans le Kharj», région du centre du royaume, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense.

L'Iran aurait frappé le premier, affirme Trump

Le président américain a assuré que l'Iran aurait attaqué «en premier» si Israël et les Etats-Unis n'avaient pas lancé samedi leur opération, qui a «presque tout détruit» en Iran.

«J'ai peut-être forcé la main d'Israël», a-t-il ajouté, contredisant son chef de la diplomatie, Marco Rubio. Selon M. Trump, la plupart des responsables iraniens auxquels pensait Washington pour diriger l'Iran après la guerre sont morts.