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Donald Trump Porter un gilet pare-balles? «Je ne veux pas avoir l’air de peser 10 kilos de plus» 

ATS

1.5.2026 - 00:56

Le président américain Donald Trump n'est pas très chaud pour porter un gilet pare-balles, qui risquerait de nuire à sa silhouette, a-t-il confié jeudi, cinq jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat. C'était la troisième tentative en deux ans.

Donald Trump, qui fait notoirement grand cas de son apparence, a perdu du poids depuis qu'il a retrouvé la Maison-Blanche, passant en avril 2025, à 101 kg, contre 110 en 2019 (archives).
Donald Trump, qui fait notoirement grand cas de son apparence, a perdu du poids depuis qu'il a retrouvé la Maison-Blanche, passant en avril 2025, à 101 kg, contre 110 en 2019 (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 00:56

01.05.2026, 07:02

«Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir l'air de peser 10 kilogrammes de plus», a répondu le milliardaire républicain à une journaliste, qui lui demandait s'il était question qu'il porte un équipement de protection.

La question se pose, selon la presse américaine, depuis que Donald Trump, 79 ans, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat samedi soir lors du gala annuel des correspondants à la Maison-Blanche dans un hôtel Hilton de Washington.

Neuf kilogrammes perdus

«On m'a posé la question», a confirmé Donald Trump. «C'est quelque chose à étudier. D'un côté, ce serait céder à un mauvais élément. Donc, je ne sais pas», a-t-il dit.

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Cole Allen, un enseignant californien de 31 ans, lourdement armé, a été arrêté samedi alors qu'il tentait de forcer le passage en direction de la salle de bal où le président américain et les plus hauts responsables de son gouvernement se trouvaient en compagnie du gratin de la politique et des médias de Washington.

L'ancien promoteur immobilier au teint orange fait notoirement grand cas de son apparence. Cet amateur de hamburgers a perdu du poids depuis qu'il a retrouvé la Maison-Blanche: lors de sa dernière visite médicale en avril 2025, il pesait 101 kg, contre 110 en 2019, sous son premier mandat.

Archives sur l’attaque du gala de la presse

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27.04.2026

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