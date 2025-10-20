  1. Clients Privés
Portland La Garde nationale peut être déployée selon la justice

ATS

20.10.2025 - 22:10

Une cour d'appel a estimé lundi que Donald Trump avait le pouvoir de déployer la Garde nationale à Portland, ville démocrate dans l'ouest des Etats-Unis, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond.

Une cour d'appel a validé lundi la décision de Donald Trump de déployer la Garde nationale à Portland (archives).
Une cour d'appel a validé lundi la décision de Donald Trump de déployer la Garde nationale à Portland (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 22:10

20.10.2025, 22:19

La cour juge «qu'il est probable que le Président a exercé légalement son autorité statutaire» en envoyant des soldats de ce corps de réserve de l'armée, et revient ainsi sur la décision d'une juge de première instance bloquant ce déploiement dans une ville de l'Oregon que M. Trump a décrit comme «ravagée par la guerre», générant des critiques.

