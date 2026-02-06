  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine Positions contrastées de Cassis et Lavrov sur l'OSCE

ATS

6.2.2026 - 13:21

L'OSCE est l'organisation «la plus importante» pour accompagner le processus de paix en Ukraine, a déclaré son président Ignazio Cassis lors d'un échange avec son homologue russe Sergueï Lavrov vendredi à Moscou. Ce dernier a lui décrit une organisation «en crise».

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis (à gauche) et son homologue russe Sergueï Lavrov (à droite) se sont rencontrés vendredi à Moscou. Le Tessinois ne s'y était pas rendu depuis 2019.
Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis (à gauche) et son homologue russe Sergueï Lavrov (à droite) se sont rencontrés vendredi à Moscou. Le Tessinois ne s'y était pas rendu depuis 2019.
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 13:21

06.02.2026, 13:35

«Nous croyons que cette organisation est la plus importante pour accompagner un processus de paix», a déclaré le ministre des affaires étrangères tessinois, dans un entretien avec son homologue russe retransmis par la RTS.

M. Lavrov a lui décrit plus tôt une organisation en «crise profonde» et qui risque «l'autodestruction». «Je n'entrerai même pas dans les détails sur la manière dont l'OSCE s'est retrouvée dans la situation actuelle de crise profonde et a été confrontée à une réelle menace d'autodestruction», a-t-il déclaré, selon l'agence russe Ria Novosti.

La rencontre entre les deux hommes constitue la deuxième étape de l'offensive diplomatique lancée par M. Cassis en tant que président de l'OSCE pour accompagner la fin de la guerre en Ukraine. Il s'était rendu lundi à Kiev.

Les plus lus

«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Collet répond à la polémique : «On a agi en respectant les règles de la SFL»