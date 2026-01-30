  1. Clients Privés
Minneapolis Possible violation des droits fondamentaux de Pretti

ATS

30.1.2026 - 22:38

Le gouvernement américain enquête sur une éventuelle violation des droits fondamentaux d'Alex Pretti, le manifestant tué à Minneapolis par des agents fédéraux, a affirmé vendredi le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche.

Alex Pretti a été tué par un agent de l'immigration lors d'une manifestation à Minneapolis (archives).
Alex Pretti a été tué par un agent de l'immigration lors d'une manifestation à Minneapolis (archives).
AFP

Keystone-SDA

30.01.2026, 22:38

Le ministère de la Sécurité intérieure, autorité de tutelle des agents fédéraux impliqués, conduit déjà son enquête sur les conditions dans lesquelles ils ont fait usage de leurs armes, a rappelé Todd Blanche lors d'une conférence de presse.

Le FBI, la police fédérale, conduit désormais sa propre enquête, en coordination avec la division du ministère de la Justice spécialisée dans la protection des droits fondamentaux des citoyens qui «se joindra à cette mission», a-t-il précisé.

«C'est ce que je qualifierais d'enquête standard menée par le FBI quand il y a des événements comme ceux de samedi dernier», a poursuivi M. Blanche, en référence à la mort d'Alex Pretti sous les balles d'agents de la police aux frontières.

Ces déclarations marquent une inflexion dans la façon dont le gouvernement de Donald Trump traite la mort d'Alex Pretti.

La ville de Minneapolis est secouée par ce décès qui suit celle d'une autre manifestante, Renee Good, tuée le 7 janvier par la police fédérale de l'immigration (ICE).

Après avoir exprimé sa volonté de «désescalade», le président Donald Trump a qualifié dans la nuit de jeudi à vendredi Alex Pretti «d'agitateur.»

La situation est toujours tendue dans le Minnesota, avec des manifestations contre la police de l'immigration, qui mène depuis plusieurs semaines une opération d'arrestations massives dans cet Etat du nord du pays dirigé par les démocrates.

A Minneapolis, un millier de manifestants contre une police de l'immigration inhumaine

A Minneapolis, un millier de manifestants contre une police de l'immigration inhumaine

Des manifestants défilent dans les rues de Minneapolis, au nord des Etats-Unis, après que des agents fédéraux ont abattu Alex Pretti, 37 ans, infirmier en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants.

26.01.2026

