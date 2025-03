Les violences sexuelles perpétrées par Israël dans les territoires palestiniens peuvent équivaloir à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, selon les enquêteurs onusiens. Ils affirment aussi que des actes tombant sous le coup de deux catégories génocidaires ont été identifiés.

La Commission d'enquête internationale présidée par Navi Pillay estime que des catégories d'actes génocidaires ont été atteintes dans les territoires palestiniens (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Des cas de viols, de torture et d'autres abus sexuels «inhumains» ont été documentés, affirme dans un rapport publié jeudi à Genève par la Commission d'enquête internationale sur la situation dans les territoires palestiniens et en Israël. Depuis le massacre du 7 octobre 2023, l'Etat hébreu a eu recours «systématiquement» aux violences sexuelles ou sexistes, ajoutent les trois enquêteurs qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

La mission israélienne à l'ONU à Genève rejette ces accusations. Elle cible une volonté «honteuse» d'incriminer son armée et reproche à la Commission de ne pas appliquer la même approche avec les violations attribuées au Hamas.

Outre ces abus, Israël est responsable des crimes contre l'humanité de meurtres, d'extermination et de privation de soins reproductifs contre des Palestiniennes, selon le rapport. Des mesures pour empêcher des naissances, comme des attaques contre les infrastructures de santé reproductive, et une volonté de détruire physiquement un groupe de population dans la bande de Gaza sont aussi reprochées à l'Etat hébreu.

Décès de femmes en augmentation

Ces deux catégories sont considérées comme des «actes génocidaires» dans le statut de la Cour pénale internationale (CPI) et dans la Convention contre le génocide. Ces violations vont provoquer des effets «irréversibles» à long terme sur la population palestinienne, affirme la présidente de la Commission Navi Pillay.

De même, des actes équivalant à des crimes de guerre d'exécutions délibérées ont également été observés. La Commission a déjà dénoncé dans de précédents rapports de possibles crimes contre l'humanité.

Mais les preuves «révèlent une augmentation déplorable des violences sexuelles et sexistes», selon Mme Pillay. Celles-ci ont été utilisées comme une «arme de guerre», selon les enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme. Les décès de femmes sont également de plus en plus nombreux, en raison des bombardements indiscriminés contre le territoire palestinien.

Victimes auditionnées à l'ONU à Genève

La présidente dénonce l'impunité pour les membres de l'armée israélienne dans cette affaire. Et d'ajouter que la justice militaire manque d'efficacité, et les autorités déchargent ces personnes de leurs responsabilités. Mme Pillay souhaite notamment que la CPI et les juridictions nationales d'autres pays puissent poursuivre ceux qui ont perpétré des violations.

En plus de ce rapport, la Commission a mené mardi et mercredi à Genève des auditions, la plupart publiques, de victimes et de témoins de violences sexuelles contre les Palestiniens. Deux hommes, dont un a été enlevé par l'armée israélienne alors qu'il travaillait dans un hôpital de la bande de Gaza et l'autre a été ciblé en Cisjordanie, ont notamment raconté les sévices subis pendant de nombreuses heures.

Ils ont été torturés et ont reçu des coups de bâton dans les parties génitales. L'un d'entre eux a dit avoir été déshabillé et ciblé par des tirs au-dessus de sa tête et entre ses jambes. Le second a été entravé, avec deux autres personnes, et a été victime de nombreuses violences.