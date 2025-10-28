  1. Clients Privés
COP30 Pour Bill Gates, le réchauffement climatique «ne va pas conduire à la disparition de l'humanité»

Basile Mermoud

28.10.2025

Le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates, dénonçant «la vision catastrophiste» de certains à propos du changement climatique, appelle à ce que la COP30 au Brésil recentre le débat sur «l'amélioration des conditions de vie», plutôt que sur les températures ou les émissions.

La vision de Bill Gates irrite des scientifiques, qui accusent le milliardaire de proposer un faux choix entre l'action climatique et la réduction des souffrances humaines (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

28.10.2025, 20:15

28.10.2025, 20:25

Le réchauffement de la planète «ne va pas conduire à la disparition de l'humanité», écrit le cofondateur de Microsoft dans un long texte publié sur son site internet lundi soir, quelques jours avant l'ouverture de la 30e conférence des Nations unies sur le climat.

Si le changement climatique aura «de graves conséquences, (...) les populations pourront vivre et prospérer sur la plus grande partie de la planète dans un avenir proche», écrit Bill Gates, dont la fortune s'élève selon Forbes à plus de 100 milliards de dollars.

Des vents à 295 km/h. L’ouragan Melissa frappe de plein fouet la Jamaïque

Des vents à 295 km/hL’ouragan Melissa frappe de plein fouet la Jamaïque

Le philanthrope, qui fête ses 70 ans mardi, estime que le sommet à Belém début novembre «est une chance pour recentrer l'attention sur la mesure qui devrait bien plus compter que les émissions et la température: l'amélioration des conditions de vie». Selon lui, pauvreté et maladies demeurent les problèmes les plus importants de l'humanité, et s'y attaquer aidera les populations les plus vulnérables à vivre dans un monde plus chaud.

Quand bien même la communauté internationale est très éloignée de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre déterminée lors de l'accord de Paris sur le climat, en 2015, Bill Gates estime qu'il faut reconnaître les progrès déjà effectués dans ce domaine.

Actu et dicton. Logement en Suisse: qui peut encore se le permettre?

Actu et dictonLogement en Suisse: qui peut encore se le permettre?

«Nous devons continuer de soutenir les avancées qui vont aider le monde à atteindre le zéro émission», écrit ce défenseur acharné de l'innovation comme une solution centrale dans la lutte contre le changement climatique. Un objectif prioritaire, selon lui, doit être de faire drastiquement baisser la différence de coût entre les solutions émettrices de CO2 et les alternatives décarbonées, aujourd'hui plus cher.

«Les deux sont intrinsèquement liées»

Bill Gates, qui a quitté toute fonction exécutive chez Microsoft en 2008 pour se consacrer à la philanthropie, a ainsi fondé Breakthrough Energy en 2015. Ce fond a investi plus de deux milliards de dollars dans des technologies naissantes, telles que le ciment bas carbone ou l'aviation sans émissions.

La vision de Bill Gates irrite des scientifiques, qui accusent le milliardaire de proposer un faux choix entre l'action climatique et la réduction des souffrances humaines. «En réalité, les deux sont intrinsèquement liées», réagit auprès de l'AFP Rachel Cleetus de l'association Union of Concerned Scientists.

Météo. La tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse

MétéoLa tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse

«Le réchauffement climatique sape les efforts d'éradication de la pauvreté et ceux visant à atteindre les objectifs de développement humain à travers le monde», ajoute-t-elle. «L'ouragan Melissa, une tempête dopée par le changement climatique, n'est que le dernier exemple des conséquences mortelles et coûteuses du changement climatique pour les nations qui souffrent déjà de situations humanitaires complexes.»

La fondation Gates, montée en 2000 et initialement dédiée à la lutte contre les maladies, notamment via la vaccination, s'est dès le début des années 2010 également attaquée à la lutte contre le changement climatique, au point de faire de Bill Gates une des figures mondiales dans ce domaine.

