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Guerre au Moyen-Orient Iran-États-Unis : la trêve expirera à 2h du matin

ATS

21.4.2026 - 20:09

La trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran expire à minuit GMT, a déclaré mardi la télévision d'Etat iranienne, au moment où l'incertitude est totale sur la tenue de pourparlers pour mettre fin durablement à la guerre.

Le président américain Donald Trump a semé le doute lundi en affirmant que la trêve se terminerait un jour plus tard, soit mercredi soir en heure de Washington (image d’archives).
Le président américain Donald Trump a semé le doute lundi en affirmant que la trêve se terminerait un jour plus tard, soit mercredi soir en heure de Washington (image d’archives).
AFP

Keystone-SDA

21.04.2026, 20:09

«Le cessez-le-feu prendra fin à 03H30 heure de Téhéran mercredi (02h00 en Suisse)», selon la chaîne. Entrée en vigueur le 8 avril, la trêve devait en théorie se terminer dans la nuit de mardi à mercredi en Iran.

Mais le président américain Donald Trump a semé le doute lundi en affirmant qu'elle se terminerait un jour plus tard, soit mercredi soir en heure de Washington. Il a ajouté qu'il était «très improbable» qu'il la prolonge, dans une déclaration à Bloomberg.

Le Pakistan, médiateur dans les discussions, avait livré un peu plus tôt une échéance similaire à celle de l'Iran, à dix minutes près.

«Le cessez-le-feu expire à 04H50 PST le 22 avril», a déclaré le ministre de l'Information Attaullah Tarar sur X, faisant référence à l'heure locale, soit 23H50 GMT.

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Il a ajouté être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran sur l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les Etats-Unis, soulignant qu'il était d'une importance «essentielle» que Téhéran y participe.

Peu après, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a redit qu'«aucune décision définitive» n'avait encore été prise.

«Cela n'est pas dû à une indécision de notre part, mais au fait que nous sommes confrontés à des messages et comportements contradictoires ainsi qu'à des actions inacceptables de la part des Etats-Unis», a-t-il ajouté, en référence notamment au blocus américain des ports iraniens.

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