Les droits de douane de 24% imposés par Washington sur les produits du Japon constituent une «crise nationale» pour l'archipel, très dépendant de ses exportations vers les Etats-Unis, a déclaré vendredi le Premier ministre nippon, Shigeru Ishiba.

Shigeru Ishiba a défendu d'approcher «avec la tête froide» les négociations avec l'administration Trump. KEYSTONE

Ces surtaxes douanières annoncées par le président américain Donald Trump, «peuvent être qualifiées de crise nationale et le gouvernement fait de son mieux avec toutes les parties concernées» pour y faire face, a déclaré M. Ishiba au Parlement japonais.

Il a défendu d'approcher «avec la tête froide» les négociations avec l'administration Trump.

M. Ishiba avait également demandé jeudi à ses ministres «d'étudier attentivement» les droits de douane et de «prendre toutes les mesures nécessaires, y compris un soutien financier» pour protéger les industries touchées et l'emploi, selon le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi.

Investissements directs

Alors que le Japon est la première source d'investissements étrangers directs aux Etats-Unis, Tokyo n'a pas réussi à obtenir d'exemptions aux taxes douanières imposées tous azimuts par l'administration Trump.

Au total, les Etats-Unis absorbaient l'an dernier 20% des exportations japonaises.

Le secteur automobile, surtaxé à 25% par les Etats-Unis depuis jeudi, représentait 28% des exportations de l'archipel vers les Etats-Unis, pour 40 milliards de dollars.

Les deux autres tiers des exportations japonaises vers les Etats-Unis subiront, eux, une majoration douanière de 24% à partir de la semaine prochaine.

L'économie japonaise est extrêmement dépendante du commerce extérieur, qui lui a permis d'éviter une contraction du PIB au dernier trimestre 2024.

«Comme il est nécessaire que tous les partis politiques, y compris ceux dans l'opposition, étudient et adoptent des mesures (ensemble), le Premier ministre Ishiba rencontrera chacun des chefs de parti et écoutera leurs avis» plus tard vendredi, a indiqué M. Hayashi.

Soutien aux entreprises

Ces rencontres de M. Ishiba avec les dirigeants d'autres partis préparent le terrain d'une adoption au Parlement d'un projet de loi de finances rectificative comprenant d'éventuelles mesures de soutien aux entreprises face aux droits de douane, a rapporté le quotidien Asahi Shimbun.

Le gouvernement de Shigeru Ishiba, sans majorité absolue à la chambre basse du Parlement, a besoin de l'opposition pour faire voter ce projet de loi.

M. Hayashi a réitéré vendredi que les nouvelles taxes douanières imposées par l'administration Trump étaient «extrêmement regrettables» et que Tokyo «s'inquiétait sérieusement» de leur conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et avec l'accord commercial bilatéral américano-japonais.

Tokyo continue d'"exiger fermement» le réexamen par Washington de sa politique commerciale.

Signe de l'inquiétude des investisseurs sur l'impact économique de la guerre commerciale, la Bourse de Tokyo accélérait ses pertes à la mi-journée vendredi, chutant de plus de 3%.