Le président français, Emmanuel Macron, a estimé samedi que le pouvoir iranien n'avait «plus d'autre option» que «d'engager une négociation de bonne foi pour mettre un terme à son programme nucléaire et balistique» et qu'il devait «rendre la parole» au peuple iranien, jugeant que «l'escalade en cours est dangereuse pour tous» et doit «cesser».

Macron a assuré que la France se tenait «prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches selon leur sollicitation» (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Quelques heures après le début de frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, il a aussi assuré dans un message posté sur la plateforme X que «toutes les mesures (étaient) prises» pour la sécurité de la France et de ses «emprises» au Moyen-Orient et que la France se tenait «prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches selon leur sollicitation».

«Fidèle à ses principes et consciente de ses responsabilités internationales, la France demande une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il ajouté.