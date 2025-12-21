  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Présidentielle 2027 Pour Moscovici, Mélenchon est «le meilleur allié du Rassemblement national»

Basile Mermoud

21.12.2025

Pierre Moscovici, qui quitte le 31 décembre sa fonction de Premier président de la Cour des comptes, a estimé dimanche que le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon était «le meilleur allié du Rassemblement national» à la prochaine élection présidentielle de 2027.

Founder of French left-wing La France Insoumise (LFI) party Jean-Luc Melenchon (C) takes part in a demonstration in solidarity with Palestinians in Paris on November 29, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Founder of French left-wing La France Insoumise (LFI) party Jean-Luc Melenchon (C) takes part in a demonstration in solidarity with Palestinians in Paris on November 29, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
AFP

Agence France-Presse

21.12.2025, 15:24

En cas de second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon «ne peut pas gagner, il serait écrasé et je pense qu'(il) est le meilleur allié du Rassemblement national», a déclaré Pierre Moscovici, au grand Jury RTL-Public Sénat-Le Figaro-M6.

«Les positions de Jean-Luc Mélenchon me déplaisent sur toute une série de sujets profondément. Tout ce qu'il a pu dire sur l'espèce d'antisémitisme d'ambiance qui existe dans son parti et toute une série d'autres provocations qui ont eu lieu, ça me déplaît, mais je sais qu'il ne peut pas gagner l'élection», a-t-il développé.

Présidentielle 2027. Bardella dominerait largement le premier tour, selon un nouveau sondage

Présidentielle 2027Bardella dominerait largement le premier tour, selon un nouveau sondage

«Les autres (le RN, NDLR), oui, ils sont en position de le faire. Ils sont même aujourd'hui les favoris», a poursuivi l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande.

Face au «bloc» que propose le Rassemblement national, Pierre Moscovici a déploré qu'il n'y ait «pas de solutions, pas d'offre et pour le moment pas de candidat totalement convaincant».

«Vous avez en face une poussière de partis dont on cherche la cohérence, et le débat budgétaire l'illustre», a-t-il continué, faisant le constat d'un «front républicain qui n'existe plus». «Il y a un travail à faire par les partis politiques, notamment de gauche - mais pas qu'eux - qui est considérable», a-t-il prévenu.

Présidentielle en vue. «Moi j'ai une image de brute» - Jean-Luc Mélenchon embarrassé

Présidentielle en vue«Moi j'ai une image de brute» - Jean-Luc Mélenchon embarrassé

Parmi les candidats, Raphaël Glucksmann est «pour le moment celui qui semble le mieux à même de rassembler» les «électeurs orphelins» de la social-démocratie qu'il promeut, mais il «faut qu'il construise» encore son offre politique.

Les plus lus

Il y a dix ans : le quadruple meurtre qui a ébranlé la Suisse
Pour sa dernière sortie de l’année 2025, le LS boit le calice jusqu’à la lie !
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Macron annonce son feu vert à la construction du porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle
Marco Schwarz jubile, les Helvètes déchantent
Le cinéma français en deuil : l’acteur du mage des «Visiteurs» s’est éteint