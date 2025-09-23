  1. Clients Privés
Rencontre avec Zelensky Pour Trump, l’OTAN devrait abattre les avions russes qui violent son espace aérien

Basile Mermoud

23.9.2025

Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'Otan devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

«Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit Donald Trump, à New York.
«Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit Donald Trump, à New York.
AFP

Agence France-Presse

23.09.2025, 20:29

23.09.2025, 20:33

«Oui, je le pense», a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York: «Pensez-vous que les pays de l'Otan devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens?»

Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, «un homme courageux qui se bat comme un beau diable», selon lui.

«Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit le républicain de 79 ans, dont la relation avec le chef d'Etat ukrainien qui n'a pas toujours eu une tonalité aussi positive, loin de là.

Donald Trump a dit qu'il se donnait «un mois» avant de décider s'il faisait confiance à Vladimir Poutine, qu'il n'a jusqu'ici pas réussi à convaincre de cesser les hostilités.

Un peu plus tôt, à la tribune de l'Assemblée générale, le président américain avait accusé la Chine et l'Inde d'être les «premiers» bailleurs de fonds de Moscou dans ce conflit, au travers de leurs achats de pétrole.

Il a aussi demandé aux pays européens de cesser «immédiatement» leurs achats d'or noir russe. Donald Trump a par ailleurs menacé de frapper la Russie de dures sanctions si le conflit se prolongeait. Ce n'est pas la première fois que le président américain émet une telle menace, mais il a jusqu'ici toujours repoussé sa mise en oeuvre.

