Discussions «indirectes» Pourparlers avec l'Iran: Trump envoie ses négociateurs à Genève

ATS

16.2.2026 - 07:12

L'émissaire de la Maison Blanche Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se rendront à Genève cette semaine pour discuter avec les négociateurs iraniens du programme nucléaire de Téhéran, a confirmé dimanche la Maison Blanche.

Jared Kushner (g.), homme d'affaires américain, et Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient et envoyé spécial pour les missions de paix.
Jared Kushner (g.), homme d'affaires américain, et Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient et envoyé spécial pour les missions de paix.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 07:12

Un responsable américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confirmé à l'AFP que les deux hommes, les principaux négociateurs de Donald Trump avec l'Iran, représenteraient Washington lors des pourparlers.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, représentera Téhéran, a indiqué plus tôt son ministère. Il rencontrera également ses homologues suisse et omanais ainsi que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Selon Téhéran, ces discussions «indirectes» se tiendront mardi sous la médiation du sultanat d'Oman.

Téhéran et Washington ont renoué le dialogue à Mascate, la capitale d'Oman, le 6 février, plusieurs mois après l'échec de précédentes discussions, interrompues en juin en raison de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes contre des sites nucléaires et militaires.

Les Etats-Unis avaient également bombardé des sites nucléaires iraniens.

Ces nouvelles discussions interviennent alors que Washington a menacé Téhéran d'une intervention militaire à la suite de la répression meurtrière d'un mouvement de contestation en Iran le mois dernier.

Après les discussions avec l'Iran, MM Witkoff et Kushner devraient participer aux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à Genève, sous l'égide des États-Unis.

