Rencontre à Genève Pourparlers sur l'Ukraine: la délégation russe est arrivée

ATS

17.2.2026 - 07:43

Les responsables russes devant participer mardi aux pourparlers en Suisse entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, sont arrivés à Genève, a indiqué à la presse une source au sein de la délégation russe.

La délégation russe est conduite par l'historien nationaliste Vladimir Medinski, un ancien ministre de la Culture (à gauche, archives).
La délégation russe est conduite par l'historien nationaliste Vladimir Medinski, un ancien ministre de la Culture (à gauche, archives).
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 07:43

17.02.2026, 07:52

L'avion, avec à son bord la délégation russe dirigée par l'historien nationaliste et ex-ministre de la Culture Vladimir Medinski, a atterri à Genève vers 07h00, a précisé cette source.

Rencontre prévue à Genève. Trump avertit que Kiev doit négocier «rapidement» avec la Russie

Rencontre prévue à GenèveTrump avertit que Kiev doit négocier «rapidement» avec la Russie

