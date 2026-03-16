Pourquoi les électeurs fuient désormais Donald Trump

Donald Trump s'est trompé : sa politique provoque des critiques dans ses propres rangs. Ce sont justement les groupes d'électeurs qui l'ont aidé à gagner en 2024 qui se détournent de plus en plus du président américain.

Guerre contre l'Iran, hausse des prix aux Etats-Unis : le président Donald Trump n'a pas tenu ses principales promesses électorales et en reçoit désormais la facture. IMAGO/ABACAPRESS

Andreas Fischer Andreas Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Plus de guerres à l'étranger, des prix bas : Il ne reste actuellement plus grand-chose de ces promesses de campagne du président américain Donald Trump.

Les jeunes électeurs tournent le dos à Trump : selon les sondages, environ 70 pour cent des jeunes de 18 à 29 ans rejettent désormais sa gestion du pays.

Même le mouvement MAGA est divisé : Alors que de nombreux partisans soutiennent la guerre en Iran, d'éminentes voix conservatrices comme Tucker Carlson ou Megyn Kelly critiquent ouvertement la course aux armements. Montre plus

La situation devient inconfortable pour Donald Trump, plus inconfortable qu'il ne l'aurait probablement jamais imaginé lui-même. Selon les sondages, des groupes entiers d'électeurs se détournent du président américain - en particulier ceux qui avaient soutenu Trump à la surprise générale lors des élections présidentielles de 2024 et lui avaient permis de briguer un second mandat à la Maison Blanche.

L'élément déclencheur est avant tout la guerre contre l'Iran, qui provoque des querelles au sein du mouvement conservateur. Parallèlement, la hausse persistante des prix et les inquiétudes économiques font chuter le taux d'approbation. Plusieurs sondages montrent que le soutien à Trump diminue dans des groupes d'électeurs importants.

Particulièrement délicat pour Trump : il n'est plus seulement critiqué par des adversaires politiques, mais aussi par un environnement politique propre. Des influenceurs, des podcasteurs et des commentateurs qui l'avaient soutenu pendant la campagne électorale se retournent désormais clairement contre lui et lui reprochent d'avoir rompu l'une de ses principales promesses avec la guerre contre l'Iran - à savoir de ne pas déclencher de nouveaux conflits.

Et puis, c'est justement l'alliance fragile à laquelle Trump doit son retour à la Maison Blanche en 2024 qui est ébranlée : les jeunes, une partie de la classe ouvrière et les nouvelles minorités. Si ces groupes refusent désormais de soutenir Trump ou ne se remobilisent pas par déception, les républicains de Donald Trump auraient un sérieux problème lors des élections de mi-mandat à l'automne.

Quels groupes d'électeurs se détournent de Trump ?

Plusieurs sondages et groupes de discussion montrent que le soutien à Trump est actuellement en baisse dans différentes parties de son électorat. Les groupes qui s'étaient ralliés à lui à la surprise générale en 2024 et qui ont fait pencher la balance sont particulièrement touchés.

Ensemble des jeunes électeurs

Trump avait étonnamment marqué des points auprès des jeunes électeurs en 2024. Mais ceux-ci sont aujourd'hui désabusés et regrettent leur choix, comme l'écrit le «Washington Post».

Selon un sondage du «Washington Post», d'ABC et d'Ipsos, environ 70 pour cent des 18-29 ans rejettent la gestion de Trump. De nombreux jeunes électeurs critiquent le fait que le président se concentre davantage sur les conflits internationaux que sur les problèmes de politique intérieure comme les prix élevés ou l'emploi.

Les jeunes hommes

En 2024, les jeunes hommes en particulier s'étaient nettement plus tournés vers les républicains que lors des élections précédentes. Des groupes de réflexion montrent aujourd'hui que ce changement pourrait n'avoir été que de courte durée.

De nombreux jeunes hommes se demandent désormais pourquoi ils ont voté pour Trump. Pour eux aussi, la situation économique et la guerre en Iran jouent un rôle décisif.

Une partie du mouvement MAGA

«Make America Great Again» : Trump peut toujours compter sur ses plus fidèles disciples. Mais des voix critiques s'élèvent désormais au sein du mouvement MAGA.

Alors que la plupart de ses super fans soutiennent la guerre contre l'Iran, d'autres rappellent de plus en plus clairement que Trump était entré en fonction avec la promesse d'éviter de nouvelles guerres. D'éminentes voix conservatrices comme Tucker Carlson ou Megyn Kelly critiquent même ouvertement le recours aux armes.

Les électeurs indépendants et indécis

Les électeurs indépendants, c'est-à-dire les électeurs qui ne votent pas traditionnellement pour l'un des deux grands partis, sont particulièrement sensibles aux conflits militaires et à l'incertitude économique du deuxième mandat de Trump. Les sondages montrant qu'une majorité de la population est sceptique quant à la guerre contre l'Iran, le soutien de Trump diminue également au sein de ce groupe d'électeurs décisifs.

La coalition surprise de Trump : Latinos, Noirs, classe ouvrière

En 2024, Trump avait réalisé un score étonnamment élevé auprès des électeurs latinos et noirs ainsi qu'auprès de la classe ouvrière. Or, l'augmentation du coût de la vie et des prix de l'énergie touche particulièrement ces groupes. Le risque qu'une partie de ces nouveaux électeurs se désiste augmente donc.

Quel est le rôle des électeurs frustrés par l'économie ?

La situation économique est un risque politique majeur pour le président. Selon un sondage NBC News, Donald Trump a actuellement ses évaluations les plus faibles justement en matière de compétence économique - donc sur l'un des thèmes qui l'avait particulièrement aidé pendant la campagne électorale.

La hausse des prix joue ici un rôle important. Les critiques font remarquer que l'augmentation des prix de l'énergie due au conflit au Proche-Orient pourrait également renchérir les denrées alimentaires et d'autres coûts quotidiens. Les stratèges de campagne des démocrates misent donc déjà de manière ciblée sur la responsabilité de Trump dans l'augmentation du coût de la vie.

Pourquoi les influenceurs conservateurs deviennent-ils un problème pour Trump ?

Donald Trump devrait être particulièrement touché par les critiques émanant du milieu conservateur en ligne. Les podcasteurs et les influenceurs atteignent des millions de jeunes électeurs - et ont fait partie des principaux multiplicateurs de ses messages pendant la campagne électorale. Ils se retournent désormais contre lui.

Le podcasteur populaire Joe Rogan en est un exemple. Il avait soutenu Trump avec un grand geste pendant la campagne électorale, mais a récemment critiqué sévèrement la guerre en Iran et l'a qualifiée d'entreprise «folle» et «malade mentale». De nombreuses personnes se sentent trahies par Trump, a déclaré Rogan, dont l'influence est particulièrement grande parmi les jeunes hommes.

Pourquoi les conflits au sein de son électorat sont-ils si délicats pour Donald Trump ?

Les critiques croissantes de son propre camp renforcent l'impression d'insécurité politique. Lorsque des soutiens jusqu'ici éminents expriment publiquement des doutes sur Donald Trump, c'est le signe visible pour tous de tensions internes croissantes au sein du mouvement conservateur.

Le succès politique de Trump reposait sur une coalition inhabituelle : des électeurs conservateurs habituels, des travailleurs frustrés par l'économie, de nouveaux électeurs issus de minorités et des jeunes hommes. Ces groupes ont des attentes différentes - et réagissent donc différemment à des thèmes tels que la guerre ou l'inflation.

Si cette alliance vacille, Trump ne perd pas forcément immédiatement sa majorité. Mais même de petits changements peuvent être décisifs lors des élections de mi-mandat, par exemple si certains groupes sont moins motivés à voter.

Les démocrates peuvent-ils profiter de la faiblesse actuelle de Trump ?

Les critiques émanant des propres rangs de Trump fournissent naturellement aussi des arguments à ses adversaires politiques. Les démocrates soulignent avec délectation que même d'anciens alliés doutent du bien-fondé des décisions de Trump.

Les stratèges démocrates de la campagne électorale tentent déjà d'exploiter politiquement le mécontentement. Ils soulignent surtout la contradiction entre les promesses électorales de Trump et sa politique actuelle : le président a promis de faire baisser les prix et de ne pas lancer de nouvelles guerres. Si les prix de l'énergie augmentent et qu'un conflit militaire s'envenime, cela constitue un angle d'attaque bienvenu pour la campagne électorale avant les élections de mi-mandat.

Dans le même temps, les démocrates espèrent que les électeurs déçus de Trump seront moins motivés pour participer aux midterms. Si une partie des jeunes électeurs ou des électeurs indépendants restent effectivement chez eux, cela pourrait donner des avantages décisifs aux démocrates, écrit le «Washington Post».

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.