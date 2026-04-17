«Les toutous d'une politique America First», la droite européenne s'éloigne de Trump

Ils venaient de saluer son deuxième mandat, ils critiquent désormais Trump : les populistes de droite européens se distancient de plus en plus du président américain suite à la guerre en Iran, aux critiques du pape et à d'autres dérapages.

Alors qu'ils s'entendaient à merveille, Trump et Meloni se sont aujourd'hui distanciés l'un de l'autre (photo d'archives). Alex Brandon/AP/dpa

Maximilian Haase Maximilian Haase

Pas le temps ? blue News résume pour toi De nombreux représentants des partis populistes de droite en Europe prennent désormais leurs distances avec Donald Trump et sa politique.

Alors qu'ils célébraient encore au début le retour du président américain à la Maison Blanche, Meloni, Farage, Le Pen et d'autres critiquent désormais Trump pour sa guerre en Iran, sa politique étrangère et ses déclarations.

Comme de nombreux Européens, y compris à droite, critiquent Trump notamment pour ses aspirations impérialistes, les dirigeants des partis craignent un «effet Trump» négatif comme en Hongrie. Montre plus

Lorsque Donald Trump est entré pour la deuxième fois à la Maison Blanche au début de l'année dernière, l'euphorie était grande parmi les populistes de droite européens, de Rome à Londres en passant par Berlin. Nigel Farage, chef du parti britannique Reform UK, avait alors comparé son idole à Winston Churchill et célébré le retour de Trump comme «le début d'un âge d'or».

Aujourd'hui, la symbiose entre Trump et ses amis européens semble toutefois avoir atteint son point le plus bas. De plus en plus souvent, les anciens alliés et admirateurs de Trump critiquent le président américain ou lui montrent au moins leur froideur.

La guerre et les menaces d'extermination contre l'Iran, les attaques contre le pape Léon XIV et même l'échec de ses amis politiques les plus proches ont déclenché une vague de distanciation. De Meloni à Weidel, de Le Pen à Farage : beaucoup de ceux qui voyaient en Trump un compagnon d'opinion - le plus souvent le plus important - se disent irrités par son action politique, sa politique étrangère agressive et bien des dérapages.

Les fervents supporters de Trump se détournent de lui

«Il se trouve que je le connais, mais c'est secondaire», cite le «Washington Post» Nigel Farage, qui se distancie sensiblement de Trump suite à l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires après les attaques américaines et au désenchantement de la base du parti britannique. «Je ne sais pas où cette guerre va finir», critique-t-il le président américain. L'époque où Farage apparaissait comme le gouverneur de Trump en Europe semble révolue, d'autant plus que les sondages ont montré - comme en Hongrie - un «effet Trump» au détriment de sa propre popularité.

Giorgia Meloni, longtemps considérée comme un pont stratégique entre Washington et Bruxelles, semble s'être encore plus éloignée de Trump. Après les critiques acerbes de Trump à l'encontre du pape, la Première ministre italienne a mis fin à la coopération dans des domaines clés ; elle a par exemple refusé aux Etats-Unis d'utiliser les bases aériennes italiennes pour attaquer des cibles iraniennes.

Le déclencheur a été la charge verbale de Trump contre le premier pape américain, après que celui-ci ait appelé à la modération en réponse à la menace de Trump contre l'Iran («toute la civilisation va mourir»). Trump a fulminé sur Truth Social en demandant au pape de «mettre de l'ordre dans sa boutique» et d'arrêter de «servir la gauche radicale».

«Je trouve inacceptables les paroles du président Trump à l'égard du Saint-Père», a commenté la catholique Meloni, alors qu'elle s'était auparavant abstenue de toute critique - comme elle en avait l'habitude auparavant. Son adjoint Matteo Salvini, autrefois fervent supporter de Trump, s'est lui aussi ouvertement opposé au président américain : «S'il y a une personne qui aspire à la paix, c'est bien le pape Léon».

«Je suis immensément déçu par Donald Trump»

L'AfD allemande, qui s'était déjà distinguée à l'Est et à l'Ouest en ce qui concerne Trump, émet également des critiques de la part de la direction du parti, qui avait autrefois célébré Trump comme un libérateur des contraintes mondialistes : «Je suis déçu à l'extrême par Donald Trump», a déclaré Tino Chrupalla, co-président de l'AfD, sur la chaîne ZDF chez Markus Lanz. Il ne voit «aucune stratégie de sortie dans toute cette guerre contraire au droit international», on est au «seuil du fait que nous avons probablement commencé la troisième guerre mondiale avec Donald Trump».

Alice Weidel, qui avait encore salué l'année précédente le soutien de Trump aux «partis européens patriotiques», a averti que la déstabilisation du Proche-Orient n'était pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Trump a «violé une promesse électorale élémentaire, à savoir celle de ne pas s'ingérer dans d'autres Etats», avait déjà déclaré Weidel en janvier, selon le «Handelsblatt».

Le «Wall Street Journal» cite le député de l'AfD Peter Felser : «Nous ne pouvons pas être le toutou d'une politique 'America First' si elle détruit des emplois allemands. Nous devons rester un parti allemand souverain, pas seulement la branche allemande du mouvement MAGA».

Critique des «ambitions impériales» de Trump

En France, le regard de la droite sur Donald Trump apparaît tout aussi critique : Marine Le Pen du Rassemblement national a critiqué auprès du quotidien «Le Parisien» les objectifs de guerre «erratiques» de Trump en Iran et a mis en garde contre les «conséquences catastrophiques» pour l'économie. Son fils politique Jordan Bardella est allé encore plus loin et a dénoncé les «ambitions impériales» de Trump, selon «Politico».

Cette appréciation est également partagée en Europe du Nord. Morten Messerschmidt, chef du Parti populaire danois, qui s'était jadis rendu fièrement à Mar-a-Lago, a rompu avec Trump après que ce dernier a de nouveau tenté de remettre en question le statut danois du Groenland. «Trump devrait recevoir un refus clair», a écrit Messerschmidt sur Facebook, selon "The Atlantic". «C'est le seul langage qu'il comprend».

Selon le magazine, l'un de ses collègues de parti aurait été encore plus clair au Parlement européen et se serait adressé à Trump en ces termes : «Laissez-moi le dire de manière à ce que vous le compreniez : M. Trump, f*** off !».

Comment Trump est devenu un «fardeau»

Dans de nombreux pays européens, le changement de stratégie face à Trump s'explique également par l'état d'esprit de la population : selon les sondages, la grande majorité rejette la politique de Trump, souvent à hauteur de 80 pour cent des personnes interrogées. Même avant la guerre en Iran et les développements actuels, le rejet a augmenté suite à l'attaque contre le Venezuela et aux menaces de Trump contre le Groenland.

«Tous les partis d'extrême droite en Europe s'en distancient parce qu'ils le trouvent trop impérialiste», analyse Fabienne Hara, directrice du programme Europe à l'International Crisis Group, pour «Newsweek» :«Il intervient militairement ailleurs, et cela ne leur plaît pas». Selon elle, la guerre contre l'Iran n'est pas appréciée en Europe, y compris par les électeurs des partis nationalistes, qui reconnaissent ses conséquences négatives en termes de migration.

«Les acteurs d'extrême droite qui étaient auparavant assez proches de Trump commencent à prendre leurs distances avec lui parce qu'ils se rendent compte que ses actions ne sont tout simplement pas appréciées par leurs propres partisans», cite dans «Newsweek» Stijn van Kessel, professeur de sciences politiques à la Queen Mary University de Londres. «Il est devenu un fardeau pour l'extrême droite plutôt qu'un véritable atout».

«Un nationaliste qui ne comprend pas le nationalisme»

Des chiffres concrets ont permis de mesurer ce «fardeau» lors des élections en Hongrie, sans doute le coup le plus douloureux porté à l'alliance transatlantique populiste de droite. Viktor Orbán, considéré comme le modèle de Trump en Europe, a perdu les élections face à son challenger Péter Magyar. Ni le soutien du vice-président JD Vance ni le message vidéo personnel de Trump, dans lequel il loue Orbán comme un «homme fantastique», n'ont pu éviter la défaite.

La défaite électorale montre «les limites de l'influence de MAGA et fait naturellement paraître Vance et Trump un peu ridicules après avoir donné un tel soutien à Orbán», a analysé Fabienne Hara pour «Newsweek».

Ce qui était autrefois prévu comme un front populiste mondial de droite contre le libéralisme semble désormais se briser face à l'imprévisibilité d'un président américain qui s'attire depuis longtemps le mécontentement de son propre camp MAGA, même chez lui.

Selon le «Washington Post», le politologue bulgare Ivan Krastev résume ainsi l'évolution de la situation : Trump est «un nationaliste qui ne comprend pas le nationalisme, en particulier le nationalisme des autres». Au début, les nationalistes européens ont cru que le nouveau gouvernement américain leur donnerait le vent en poupe «parce qu'il partageait leurs valeurs, leurs objectifs politiques et leur agenda politique», explique le journal de la capitale américaine en citant Mujtaba Rahman du cabinet de conseil politique Eurasia Group - «Cela s'est depuis complètement effondré».

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.