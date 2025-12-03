L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter

Le missile ukrainien Flamingo a été annoncé comme un «gamechanger», mais il n'a jusqu'à présent guère été utilisé. Le fabricant révèle désormais les raisons de cette situation et donne probablement des maux de tête à Vladimir Poutine.

Philipp Dahm Philipp Dahm

L'annonce a été faite en août en grande pompe: les forces armées ukrainiennes présentent un nouveau missile à longue portée qui a tout pour changer la guerre. Le FP-5 Flamingo doit pouvoir transporter 1150 kilogrammes d'explosifs à 900 km/h sur une distance de 3000 kilomètres.

A titre de comparaison, le missile de croisière ukrainien R-360 Long Neptune, relativement récent, ne possède qu'une ogive de 260 kilogrammes et une portée de 1000 kilomètres. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle le Flamingo fournit une force de frappe nettement supérieure, et ce trois fois plus loin: il devrait également être disponible en grand nombre incessamment.

D'ici décembre, la production devrait être portée à sept exemplaires par jour, disait-on encore en août. Mais les utilisations confirmées de l'arme se comptent sur les doigts d'une main. Lors du premier tir, le 30 août, des cibles ont été atteintes en Crimée.

Que des mensonges?

Les semaines suivantes, l'innovation de Kiev reste silencieuse. En octobre, le président Volodymyr Zelensky reconnaît un deuxième déploiement, sans entrer dans les détails. Le 9 octobre, un blogueur pro-russe poste des images censées montrer des débris de Flamingos, sans préciser le lieu de leur découverte.

Ce jour-là, les médias russes font également état d'un abattage: le Flamingo aurait été intercepté par un système de défense antiaérienne 9K37 Buk à une altitude de 100 mètres au-dessus du territoire russe, alors que le missile aurait atteint une vitesse d'environ 600 km/h.

Ukrainian forces released a video showing the launch of several Flamingo missile. According to UA forces the missiles were used in the last night‘s strike against energy facilities in Oryol, Russia.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 13. November 2025 um 13:27

Il faut attendre le 13 novembre pour que l'armée de Kiev reconnaisse une nouvelle fois une mission Flamingo. Et une fois de plus, aucun détail n'est donné. Et c'est tout: pour un «gamechanger», la nouvelle arme de Kiev n'a jusqu'à présent pas eu tant d'effet que ça. Il n'est donc pas étonnant que certains se disent que le missile Flamingo ukrainien pourrait n'être qu'un mensonge.

Ce qui manque encore au flamant rose

Où sont donc les Flamingos? «La production est en cours», assure Denys Shtilerman, copropriétaire et concepteur en chef de la société de fabrication Fire Point. Mais il y a un problème technique, explique-t-il. Ses fusées ne peuvent pas encore voler aussi bas qu'elles le devraient, parce qu'il manque des données.

Once Ukraine has terrain maps of Russia, the Flamingo missile will fly at an altitude of 30-40 meters, and no one will be able to see it from the ground, Denys Shtilerman, co-owner and chief designer of Fire Point company, said.



He added that the only chance to see it will be if… pic.twitter.com/y7ZqGRzPvJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2025

«Si nous disposons de cartes avec des données altimétriques précises, nous pouvons exclure les caractéristiques du terrain et effectuer une comparaison des cartes sur la base du système TERCOM, qui est en service depuis la fin des années 1980», explique-t-il. TERCOM fait référence à une comparaison terrain-contour pour la navigation du missile.

«Malheureusement, l'Ukraine ne dispose pas actuellement de cartes de terrain précises de la Fédération de Russie», regrette Shtilerman. «Mais ce problème sera résolu très rapidement par l'armée». Selon lui, cela est également important pour le guidage d'autres types de missiles ukrainiens.

Pourquoi Poutine a un problème si Kiev atteint son objectif

Evoquant le tir d'un Flamingo le 9 octobre en Russie, l'Ukrainien ajoute: «Notre missile a été intercepté à une hauteur de 114 mètres, on peut déjà à peine le voir. Je ne veux pas trop en dire, mais à une hauteur de 30 à 40 mètres au-dessus du sol, personne ne le verra du sol».

La Russie n'a de bonnes chances d'interception que si des avions de combat équipés d'un bon radar sont en vol: «Ce n'est qu'alors qu'il peut être vu». La question de savoir d'où Kiev se procurera les données altimétriques manquantes pour les vols bas de Flamingo n'a - bien entendu - pas été précisée.

Comme le confirme la partie russe, les forces armées ukrainiennes sont en mesure de faire voler le Flamingo à une bonne centaine de mètres d'altitude dans certaines régions de Russie. Si l'altitude de vol devait descendre à 30 mètres, le missile resterait dans l'ombre des radars des installations fixes et c'est précisément ce à quoi travaille Kiev.

#UkrainianView FP-5 Flamingo is now just a month from IOC, and Ukraine starts to exceed Russian capabilities, it's a watershed moment in the war as a whole. Meanwhile Russian system fail as budgets are slashed.



[image or embed] — The Analyst (@militaryanalyst.bsky.social) 1. Dezember 2025 um 16:29

Reste à savoir si Fire Point pourra effectivement atteindre une production de 210 exemplaires par mois. La grande question est de savoir d'où proviendront les propulseurs pour ce nombre élevé. Cette énigme est désormais éclaircie par «Defense Express» qui s'est renseigné auprès du fabricant: Fire Point a vidé le marché correspondant sous une couverture.

Ruse au salon de l'armement d'Abu Dhabi

Les Ukrainiens ont déjà présenté le Flamingo en février lors du salon de l'armement IDEX 2025, non pas sous leur propre nom, mais en tant que projet sur le stand de la société d'armement Milanion Group, basée en Grande-Bretagne et aux Émirats arabes unis.

Tous comme le FP-5 Flamingo ukrainien : publicité pour le FP-5 de Milanion. PR

Quel est le but de cette mascarade? First Point utilise la couverture pour vider le marché des vieux moteurs de type AI-25 et AI-25TL sans éveiller les soupçons des Russes, raconte Shtilerman à «Defense Express». Lorsque Moscou a réalisé que ce n'était pas Milanion qui était à l'œuvre, mais son entreprise, il était trop tard.

850 à 950 km/h et 3000 mKilomètres de portée : un : rapport de salon IDEX-2025 sur le prétendu concept de Milanion publié en février sur un site web pro-russe. vpk.name

Les moteurs ont été construits par Ivtschenko Progress à Zaporijia et peuvent être révisés au point de disposer de quatre heures de vol, selon «Defense Express»: cela correspond exactement à la durée maximale de vol du Flamingo.

Moteur AI-25TL exposé au Szolnoki Repülőmúzeum en Hongrie. Le moteur a été construit à 9300 exemplaires dans différentes versions. Commons/VargaA

Conclusion: Kiev devrait désormais disposer d'un petit arsenal de missiles FP-5. Dès que les services de sécurité parviendront à se procurer les données d'altitude en Russie, les forces armées ukrainiennes pourraient confronter l'adversaire à des salves entières de cette nouvelle arme: des frappes massives qui feraient sans doute très mal à Poutine.