Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise

Pendant des années, l'économie russe a semblé immunisée contre les sanctions et la pression de la guerre. Mais l'équilibre se rompt désormais de plus en plus. Une solution rapide aux problèmes n'est pas en vue.

Le chef du Kremlin Poutine demande au gouvernement de prendre des mesures pour relancer l'économie morose. (photo d'archives) Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

DPA, Dominik Müller, Keystone-ATS dpa

L'économie russe va mal et le chef du Kremlin Vladimir Poutine transmet la pression à ses subordonnés. Au cours des deux premiers mois, le produit intérieur brut (PIB) de la Russie a reculé de 1,8%, a-t-il déclaré lors d'une réunion gouvernementale la semaine dernière en lisant des statistiques peu réjouissantes.

Pourtant, la banque centrale avait encore récemment prévu une hausse de 1,6% au premier trimestre. Même si le recul est en partie dû au nombre plus élevé de dimanches et de jours fériés par rapport à l'année précédente, il attend maintenant du cabinet des mesures pour relancer l'économie, a demandé le président.

Il s'agissait déjà de la deuxième réunion du gouvernement sur ce thème depuis fin mars. Pourtant, Poutine n'est pas considéré comme particulièrement intéressé par les questions économiques. Mais au vu des problèmes actuels, l'homme de 73 ans ne peut plus se contenter de se prélasser dans le rôle de stratège géopolitique et de chef de guerre, mais doit se montrer soucieux.

De nombreux secteurs en difficulté

Car le déclin se fait sentir dans presque tous les secteurs. Les chiffres sont en baisse dans le secteur manufacturier, le transport de marchandises, la production industrielle et spécialement dans le secteur de la construction. Ainsi, le promoteur Samoljot, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, a demandé en février au gouvernement -sans succès- un crédit subventionné de l'équivalent de plus de 550 millions d'euros.

Il faudra probablement «plusieurs années» pour remettre l'entreprise sur les rails, a prédit Andrej Kostin, chef de la banque d'Etat VTB, l'un des plus grands créanciers de Samoljot. Les experts prévoient une série de faillites pour le secteur de la construction dans son ensemble.

La Banque de Russie à Moscou a récemment baissé son taux directeur pour la cinquième fois consécutive, de 50 points de base, à 14,5 pour cent par an. Keystone

Les causes de la crise sont multiples. Elles sont toutes liées à la guerre ordonnée par Poutine contre l'Ukraine. Les sanctions décrétées en raison de l'invasion ont coupé la Russie des technologies et des nouveaux investissements étrangers. Vendredi, la banque centrale a abaissé le taux d'intérêt directeur de 15% à 14,5%. Le taux directeur de la banque centrale, qui reste ainsi élevé, étrangle l'activité d'investissement des entrepreneurs dans leur propre pays. Avec des taux d'intérêt aussi élevés, les crédits sont plus chers que les bénéfices attendus des investissements.

L'équilibre entre l'inflation et la conjoncture ne peut être maintenu

La banque centrale est donc depuis un certain temps sous le feu des critiques de la fédération des entrepreneurs et des industriels. Pourtant, l'institution financière n'a pas augmenté le taux d'intérêt par volonté de destruction, mais pour endiguer l'inflation et maintenir la stabilité du rouble.

Au début de la guerre, il s'agissait d'abord d'empêcher les citoyens de retirer toutes leurs économies et de les échanger contre des devises. Plus tard, la banque centrale a surtout dû compenser les pressions inflationnistes générées par la quantité d'argent public injecté dans le secteur de l'armement et l'armée. Il n'y a pas de marge de manœuvre supplémentaire pour réduire les taux d'intérêt, car l'inflation se situe dans la partie supérieure de la fourchette cible déterminée par la banque centrale, a déclaré la chef du régulateur financier, Elvira Nabiullina.

L'ensemble de l'économie a été réorganisé depuis 2022 pour répondre aux besoins du front. Si le PIB a encore profité du passage à une économie de guerre au cours des trois premières années de la guerre, car les importantes commandes de l'État pour le secteur de l'armement tiraient la croissance, ce modèle est désormais dépassé. En 2025 déjà, le boom continu des usines d'armement ne parvenait plus qu'à masquer sommairement la crise du secteur civil. En ce début d'année, il n'y parvient plus.

Clients faisant leurs courses dans un supermarché Lenta à Moscou. Keystone

Le front «comme un aspirateur»

Les défauts structurels de l'économie nationale - faible productivité du travail et manque de personnel qualifié - n'ont pas disparu. Au contraire, le front agit «comme un aspirateur» et détourne davantage de main-d'œuvre de l'économie, a déclaré l'économiste Dmitri Nekrassov au portail indépendant «Meduza».

Dans le même temps, pour financer la guerre, l'Etat ne s'est pas contenté de s'endetter lourdement, il a également fait passer les entrepreneurs et les simples citoyens à la caisse. Toute une série de nouveaux impôts, dont une augmentation de l'impôt sur les bénéfices et de la TVA, sont dus depuis le début de l'année.

L'inflation s'élève officiellement à un peu plus de cinq pour cent - mais les Russes ressentent clairement au quotidien qu'ils ont moins dans leur poche, car les produits de consommation courante ont augmenté de manière disproportionnée.

Et d'autres effets secondaires de la guerre sont désormais visibles : l'Ukraine a réussi à ramener la guerre dans le pays de l'agresseur. Les nombreuses attaques de drones contre l'industrie pétrolière causent d'énormes dégâts. La coupure permanente d'Internet a plutôt provoqué d'autres problèmes - notamment pour les secteurs économiques qui étaient déjà fortement numérisés.

Trump comme aide dans l'urgence

A court terme, la guerre en Iran initiée par le président américain Donald Trump a au moins apporté un soulagement à la Russie. En avril, les recettes pour le budget de la principale taxe sur le pétrole ont plus que doublé et devraient s'élever à l'équivalent de près de 8 milliards d'euros.

Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion sur les questions économiques avec le Premier ministre Mikhaïl Michoustine en août 2025. Keystone

Les prix élevés du pétrole, du gaz et également des engrais offrent un bref répit au ministre russe des Finances. Le premier trimestre s'est encore achevé sur un déficit record de l'équivalent de plus de 50 milliards d'euros pour le budget russe. Le déficit des trois premiers mois est ainsi supérieur de 21% à celui prévu pour l'ensemble de l'année. Les prix élevés du pétrole devraient contribuer à rendre le déficit un peu plus acceptable au cours des prochains mois.

Selon plusieurs experts interrogés par le quotidien Kommersant, le choc pétrolier n'aura que peu d'impact sur la croissance économique. Le renforcement du rouble qui en résulte ainsi que le coût toujours élevé des crédits et le faible niveau d'investissement qui en découle empêchent l'économie russe de retrouver une nette vigueur, préviennent-ils.