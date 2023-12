De la fumée s'élève du quartier de Shujaiya dans la bande de Gaza, suite à des frappes aériennes israéliennes, vue d'une position près de la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d'Israël, le 29 décembre 2023. Plus de 20 900 Palestiniens et au moins 1 300 Israéliens ont été tués, selon le ministère palestinien de la santé et les Forces de défense israéliennes (FDI), depuis que les militants du Hamas ont lancé une attaque contre Israël depuis la bande de Gaza le 7 octobre, et les opérations israéliennes à Gaza et en Cisjordanie qui ont suivi. L'armée israélienne a déclaré que ses troupes terrestres, aériennes et navales «continuent de frapper» des cibles dans la bande de Gaza.

KEYSTONE