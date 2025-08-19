  1. Clients Privés
Lors de son appel avec Trump Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou

ATS

19.8.2025 - 18:18

Le président russe, Vladimir Poutine, dont le pays a envahi l'Ukraine en 2022, a proposé d'organiser une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Moscou, lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, selon trois sources proches du dossier.

C'est la première fois que Poutine songe à rencontrer Zelensky (archives).
sda

Keystone-SDA

19.08.2025, 18:18

19.08.2025, 18:22

«Poutine a mentionné Moscou» lors de cet appel lundi, a indiqué mardi l'une de ces sources à l'AFP. Volodymyr Zelensky, qui a dit publiquement être prêt à rencontrer Vladimir Poutine, a refusé que cela soit organisé à Moscou, d'après cette même source.

Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine pendant des pourparlers à la Maison Blanche avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, soutiens de Kiev face à la Russie.

Les dirigeants européens ont de leur côté dit au président américain que le choix d'une rencontre à Moscou «ne semblait pas une bonne idée», a précisé une source diplomatique proche des discussions.

Fin août?

Donald Trump recevait lundi avec M. Zelensky les dirigeants allemand, britannique, finlandais, français et italien ainsi que le secrétaire général de l'Otan et la présidente de la Commission européenne.

Après ces entretiens, M. Trump a annoncé «commencer les préparatifs» d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui rejetait jusqu'ici une telle réunion.

Ce sommet bilatéral est a priori attendu d'ici fin août mais aucun accord n'a été trouvé sur l'endroit qui l'accueillerait, a cependant précisé à l'AFP une des sources proches du dossier.

M. Zelensky a lui répété à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer M. Poutine pour mettre fin à l'invasion russe, pire conflit armé en Europe depuis la Seconde guerre mondiale et qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts de deux côtés.

Le président russe a indiqué à Donald Trump lundi qu'il était ouvert à «l'idée» de pourparlers directs avec l'Ukraine, selon le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov.

